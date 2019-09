Stjernen fra «Clueless» arrestert for angrep på ektemannen

«Clueless»-stjernen Stacey Dash er arrestert etter å ha angrepet ektemannen.

NEW YORK (Nettavisen): De to giftet seg for bare ett år siden, men på søndag ble Stacey Dash, som opprinnelig kommer fra New York, arrestert for å ha angrepet ektemannen i Florida.

Ifølge politirapporten ble hennes mann, advokaten Jeffrey Marty, påført kloremerker i forbindelse med hendelse i parets bolig i New Port Richey, Florida.

- Den anklagede dyttet offeret og klorte ham i ansiktet. Offeret fikk røde kloremerker på sin øvre venstre arm etter å ha blitt dyttet, heter det i politirapporten, ifølge New York Post.

Stacey er mest kjent som Dionne Davenport fra både filmen og TV-serien «Clueless». Filmen kom i 1995 og var en stor suksess.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal Stacey Dash ha handlet i selvforsvar. Foto: Paramount/Politiet

- Ektemannen angrep først

Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal Stacey Dash ha handlet i selvforsvar. De melder at ektemannen skal ha angrepet henne først, og at han forsøkte å ta kvelertak på henne.

Det skal også være Stacey som tok kontakt med politiet.

Da politiet kom til stedet, skal de ha blitt vitne til at hun dyttet ektemannen, samtidig som de så at han hadde merker på armen. Hun ble derfor tatt med til politiet og satt i arresten. Hun sitter inn på en kausjon på 500 dollar.

Det er uklart om ektemannen blir etterforsket. De to giftet seg i fjor sommer. Jeffrey Marty er den fjerde ektemannen til Stacey Dash.