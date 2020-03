Stjernene strømmer til for å ta et siste farvel med Jahn Teigen

Anita Skorgan skal lese minneord og synge i bisettelsen.

TØNSBERG DOMKIRKE (Nettavisen): Kondolanser og minneord har strømmet inn etter at det ble kjent at Jahn Teigen gikk bort 24. februar, og den norske musikk- og

Ikke uventet blir bisettelsen til hele Norges Jahn Teigen å preges av sang og musikk. Anita Skorgan skal lese minneord og synge «Min første kjærlighet».

Andre som bidrar er Aleksander Rybak og Tønsberg domkirkes jentekor.

Anita Skorgan ankommer bisettelsen til Jahn Teigen i Tønsberg.

- Godt han fikk slippe

I dag strømmer et samlet kjendis-Norge til Tønsberg domkirke, og blant dem som ankom kirken i god tid til bisettelsen er Teigens Prima Vera-kompanjonger Herodes Falsk og Tom Mathisen.

Jan Fredrik Karlsen, Arthur Buckhardt, Elisabeth Andreassen og Carola hadde også kommet for å hedre sin avdøde venn.

Helge Hammelow-Berg var en god venn av Jahn Teigen. De hadde show sammen og drev restauranten «Tre små griser» i Tønsberg, sammen med Dag Spantell og Lage Fosheim.

- Jahn var aldri helt normal, men vi kjente ham i hverdagen som en av oss. Han var veldig jordnær, og det var derfor han ble så veldig godt likt, sier Hammelow-Berg til Nettavisen utenfor kirken.

- Hvordan minnes du den siste tiden hans?

- Det er litt vondt fordi Jahn var jo helt klar i hodet, men kroppen sa nei. Og tenk deg noe så ille, som å ha hundre ideer i løpet av én dag, men så får du ikke gjennomført det, fordi kroppen klarer det ikke, sier Hammelow-Berg, og fortsetter:

- Derfor er det sårt at han er død. Det er vondt. Men kanskje, og ikke misforstå meg nå, litt godt også, at han fikk slippe det fengselet.

Finn Schjøll, best kjent som «Blomster-Finn», var også på plass for å ta farvel.

- Jahn Teigen var samtidig. Alle mennesker som møtte Jahn, ble berørt av ham. Og så var han artist, med stor A, sier Schjøll til Nettavisen utenfor kirken.

- Hva er ditt sterkeste minne av Jahn?

- Sangstemmen. Avgjort.

Finn Schjøll ankommer bisettelsen til Jahn Teigen i Tønsberg domkirke Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

CAROLA ankommer Jahn Teigens bisettelse. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Tom Mathisen (t.v.) og Herodes Falsk ankommer bisettelsen til Jahn Teigen i Tønsberg domkirke. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Elisabeth Andreasson ankommer bisettelsen til Jahn Teigen i Tønsberg domkirke i Tønsberg. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Rein Alexander ankommer bisettelsen til Jahn Teigen i Tønsberg domkirke. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Jahn Teigens båre i Tønsberg domkirke. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB Scanpix)

Maks 500 i kirken

Det er biskop Per Arne Dahl som forretter bisettelsen.

– Det har vært en prosess hvor vi har forsøkt å sy sammen en verdig avskjed med en veldig fin og spennende og en dypt religiøs mann, ifølge datteren Sara. Det merker vi også på alt han har sunget, forteller biskop Per Arne Dahl før bisettelsen.

Allerede i morgentimene onsdag var skuelystne og presse på plass utenfor Tønsberg domkirke for å ta et siste farvel med hele Norges Jahn Teigen.

Tønsbergs Blad kunne opplyse at køen for å overvære bisettelsen startet allerede klokken 07 på morgenen, til bisettelsen som starter 12.30 og ventes å vare en drøy time.

Corona-situasjonen har sørget for at det er blitt innført et maksantall i Tønsberg domkirke på 500 personer, 50 færre enn det er plass til i kirken.

I tillegg til familie, venner og representanter fra det offentlige Norge, er kirken åpen for folket.

Var lenge syk

De siste årene led Jahn Teigen av alvorlig leddgikt, og sykdommen ble stadig mer utfordrende å leve med.

Teigen etterlot seg datteren Sara Skorgan Teigen (35) som han fikk med sin tidligere ektefelle Anita Skorgan (61), men også et gigantisk musikkavtrykk til det norske folk.

