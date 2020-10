Stjerneparets Instagram-innlegg vekker oppsikt. Ser du hvorfor?

Oppmerksomme fans har bitt seg merke i en forvirrende detalj.

Torsdag delte Blake Lively (33) og ektemannen Ryan Reynolds (44) det som tilsynelatende var et identisk bilde på Instagram, der de stolt forteller at de har stemt før valget.

Ved en nærmere titt på bildene er det derimot én ting som skiller dem fra hverandre, ettersom Lively er barbeint på det ene bildet - men ikke på det andre. Detaljen er det flere som har bitt seg merke i, blant andre Harper's Bazaar, som har samlet sammen flere reaksjoner fra fansen i sosiale medier.

Forvirrer fansen

De brune, høyhælte skoene Blake Lively har på seg i sitt eget Instagram-innlegg ser ut til å være tegnet på.

Hvem som har redigert bildet eller hvorfor det er gjort er det få som vet, men flere har altså tatt til sosiale medier for å uttrykke sin forvirring rundt de falske skoene til 33-åringen.

«Har Blake Lively Photoshoppet sko på seg selv?» spør en på Twitter og legger ved de to bildene.

«Kan noen være så snille og fortelle meg at jeg ikke er gal og at Blake Lively faktisk Photoshoppet et par høye hæler på føttene sine i sitt bilde», skriver en annen bruker på Twitter.

Selv har Reynolds og Lively delt nok et bilde på Instagrams historiefunksjon, der de åpne skoene er blitt byttet ut med et par brune støvletter. Mye tyder dermed på at det hele er et planlagt stunt fra parets side, uten at de har sagt noe direkte.

Foto: Skjermdump fra Instagram (@blakelively)

Utsetter bryllupet

Også Brooklyn Beckham (21) er kjent for å få mye oppmerksomhet på Instagram, noe han fikk senest i juli - da han delte et innlegg der han avslørte at han hadde gått ned på kne og fridd til kjæresten, skuespiller Nicola Peltz (25).

Flere ble svært overrasket over nyheten, ettersom duoen kun hadde vært et par i drøye seks måneder.

Bryllupet skulle angivelig stå allerede i september neste år, men nå melder Mirror at bryllupet er utsatt til 2022. Dette for å være sikre på at koronapandemien ikke påvirker dem.

– De vil ikke ha presset med å måtte planlegge og utsette en gang til. De vil heller ikke sette en grense på antall gjester, sier en kilde til nettstedet, og legger til at det godt kan hende paret gifter seg i en liten, privat seremoni før festen i 2022.

Ifølge kilden skal paret ha to bryllupsfester, en i Cotswolds i England og en i Florida i USA.

