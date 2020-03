Stopper produksjonen av «Svenske Hollywoodfruer»

- Det kom vel for en dag, sier den svenske realitystjernen Maria Montazami.

Helt siden 2009 har den svenske realitysuksessen «Svenske Hollywoodfruer» underholdt både svenske og norske TV-tittere. I fjor feiret programmet hele ti år, men nå har de bestemt seg for å stoppe produksjonen.

Det skrever den svenske avisen Aftonbladet.

- Det er veldig kjipt, men det kom vel for en dag, sier Maria Montazami som er an av Hollywoodfruene til avisen.

Kraftig nedgang i seertall

Ifølge Aftonbladet har seertallene de siste to sesongene gått kraftig ned, noe som gjør det vanskelig for det svenske produksjonsselskapet å fortsette. Avisen understreker at det ikke har noe med korona-viruset å gjøre, og at beslutningen ble tatt før virusutbruddet.

- Vi har bestemt oss for å ikke spille inn flere sesonger. Det var et ganske naturlig valg. I forrige sesong feiret «Svenske Hollywoodfruer» ti år, og det ble naturlig å trykke på pauseknappen, sier Susanne Nylèn, pressesjef for svenske TV3 og Nent Group som produserer realityserien, til avisen.

Savner innspilling

Ifølge Nylèn har Hollywoodfruene tatt beskjeden svært bra, og har forståelse for kanalens avgjørelse.

Gunilla Persson legger imidlertid ikke skjul på at hun kommer til å savne å spille inn den populære serien.

- Jeg har vært med siden 2011. Det er mange sesonger, og har har vært mange år av livet mitt. Jeg savner selvfølgelig å filme inn til seiren. Det er på denne tiden av året vi pleier å gjøre det, sier Persson til Aftonbladet.

Gunilla Persson har imidlertid vært å se på norsk TV dette året med sin deltakelse i «Farmen kjendis». Til tross for at oppholdet ikke varte så lenge, bemerket hun seg likevel godt på skjermen.

