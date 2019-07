Stopper «Fast and the Furious»-innspillingen etter alvorlig ulykke

Stuntman fraktet til sykehus etter alvorlig hodeskade.

Den niende filmen av den populære actionfimen «Fast and the Furious» som er ventet neste år, er godt i gang med innspillingen. Nå settes imidlertid produkjsonen på vent etter at en stuntman ble utsatt for en alvorlig hodeskade.

- Vi har satt filmproduksjonen på pause i dag for å fokusere på denne situsjonen, sier en talsperson for Universal, som produserer filmen, til Variety.

Ble fraktet med luftambulanse

Ulykken skal ha skjedd i England i nærheten av London, og stuntmannen ligger nå på sykehus, skriver nettstedet videre.

Skaden skal ha skjedd under en fallulykke, og ambulansepersonell var raskt til stede.

- En ambulanse, tre kjøretøy med ambulanseassistanse og luftambulanse ble tilkalt til Leavesden Studios mandag formiddag etter rapportering om at en mann lå skadet etter et fall. En person med en alvorlig hodeskade ble fraktet til Royal London Hospital med luftambulanse, sier myndighetene i en uttalelse, ifølge Variety.

Flere hendelser

Ifølge Variety kommer ulykken i rekken av flere liknende hendelser som har funnet sted i studioet, som blant annet er blitt brukt til innspilling av «Harry Potter»-filmene.

I juni skal en annen mann ha blitt utsatt for en nakkeskade under innspillingen av filmen «The Witches», og ble lagt inn på sykehus. Tidligere denne måneden, under innspillingen av HBO-serien «Avenue 5» ble filmsettet rammet av en stor brann, og siden den gang er det blitt oppdaget «uspesifiserte fremmedlegemer» i maten på restauranten i studioet. Ifølge nettstedet etterforsker politiet saken.

Den niende filmen «Fast and the Furious» er ventet i mai neste år, og fansen vil få et gjensyn med de faste skuespillerstjernene som Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena og Charlize Theron.