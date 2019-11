Stor bilnyhet: Europa-premieren skjer i Norge

Nå er det ikke mange dager igjen.

Ford gjør seg klare til å lansere en svært viktig bil for merket – som samtidig markerer starten på en omfattende satsing på elbiler.

Modellen som ifølge Ford skal være inspirert av sportsbil-legenden Mustang, skal debutere i Los Angeles, på kvelden 17. november.

Der er også vi i Broom til stede. Vi får ikke bare se bilen når den blir avduket for første, vi er også blitt lovet å få ta en prøvetur i den.

Men Ford nøyer seg ikke bare med å vise den i Los Angeles. Det sier veldig mye om Norges posisjon som elbilnasjon at den også skal ha Europa-premiere i Oslo, bare noen timer etter avdukingen i California.

Presentere for kundene

Sammen med inviterte gjester skal flere tusen norske interessenter få muligheten til å oppleve bilen på et unikt arrangement i Oslo.

Representanter fra flere land vil delta, både i Los Angeles og Oslo.

– Vi gleder oss veldig til å presentere bilen for mange av de rundt 15.000 nordmenn som har registrert sin interesse for nyheten, norske Ford-forhandlere og inviterte gjester. Mer enn 100 år etter at T-Forden revolusjonerte bilindustrien, kommer Ford nok en gang med en nyhet som setter en ny standard i bilmarkedet over hele verden, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Fords nye elbil skal være sterkt inspirert av sportsbil-ikonet Mustang. Så gjenstår det å se hvor mye av designet fra denne som blir med over til elbilen. Foto: Ford

Lover en «game changer»

Med en rekkevidde på opptil hele 600 km målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden, vil den nye elbilen tilby en rekkevidde som er blant de aller beste i markedet.

De som har registrert sin interesse for bilen, får nå fortrinnsrett for å forhåndsbestille når det åpnes for dette i løpet av kort tid.

– Med sin unike kombinasjon av lang rekkevidde, god plass, sportslige kjøreegenskaper, ny teknologi og konkurransedyktige priser vil Fords nye elbil bli en «game changer». Den store interessen viser at mange har fått med seg nettopp det, sier Ford Motor Norges administrerende direktør, i en pressemelding.

Mustang er forlengst en legende – dermed er det heller ikke rart at Ford spiller på denne når de nå skal satse tungt på elektrifisering. Foto: Broom

Sporty SUV

Ford i Norge har også deltatt aktivt i utviklingen av den nye bilen. Så langt har Ford bare gitt oss noen små teaserbiler av den, inkludert et bilde som viser silhuetten.

Men det er kjent at dette blir en sporty SUV/crossover. Slektskapet til Mustang skal vises gjennom flere designdetaljer. Men der Mustang er en todørs coupe, er det fem dører som gjelder på denne.

I tillegg til batteripakke som gir rekordlang rekkevidde, er det også ventet at Ford vil tilby den nye elbilen med en mindre batteripakke. Det vil bli et rimeligere alternativ, for de som klarer seg med kortere rekkevidde.

Neste år kommer denne til Norge: Nye Ford Kuga som ladbar hybrid.

To ladbare SUV-er

Ford investerer nå mer enn 100 milliarder kroner i elektrifisering. De vil lansere en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid, ladbar hybrid og helelektrisk.

For det norske markedet er blant annet ladbar hybrid-versjon av SUV-en Kuga svært interessant, den kommer til neste år. I tillegg kommer også den velvoksne SUV-en Explorer til Norge, som ladbar hybrid. Dette er en stor SUV med sju seter, stor motor og mye plass, med startpris på 819.000 kroner.

