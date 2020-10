Stor misnøye om høstens godterinyheter: – Få det bort!

Sjokolade med melkekrem og bringebær, kjeks med salt karamell og en ny chips - vi har testet sprø og søte produktnyheter for høsten.

En rekke nye produkter har funnet veien til butikkhyllene i høst, og Nettavisens testpanel på 12 personer har testet flere av de nye godsakene.

Ett fellestrekk for disse nye produktene er at de er toppet med mer av alt. Her er det sjokolade med mer sjokolade og kjeks med biter av sjokolade og fyll av salt karamell.

Apropos karamell - salt karamell er desidert godteriprodusentenes favorittingrediens i høst: Av de syv produktene som ble testet inneholdt fire av dem salt karamell.

De søte nyhetene har blitt rangert på en skala fra én til ti, hvor ti er aller best.

Salty Caramel Explosion - Nidar: Testvinner

Poeng: 6

Testens første produkt er en halvkule av sjokolade med myk, salt karamell i.

Flere i testpanelet sammenligner denne med noen gamle kjenninger i sjokolade- og karamellfamilien - nemlig Smil og Center.

– Nesten blåkopi av sjokoladen Center i smak, men karamellen inni smakte litt gammel karamell, men den er likevel ok pluss. Poeng: 6.

– Smaker veldig likt Smil, bare litt mindre søt. Var god, men muligens litt for salt. Poeng: 7.

– Minner om «Smil»-sjokoladen, bare litt mer konsentrert karamell-smak. God sammensetning mellom sjokolade og flytende karamell, men ventet litt på «eksplosjonen» av smak som navnet tilsier. Poeng: 6

– Denne smakte veldig godt. Salt-smaken gjør det til en bedre versjon enn Smil. Poeng 8.

Det er full splid blant smakstesterne om denne er for søt, for salt, for lite søt og for lite salt.

Foto: Rikke Monsen

Likevel synes de fleste smakstesterne at denne er en litt kjedelig nyhet som havner midt på treet poengmessig.

– God i små doser. Fin sødme, men litt for lite salt, siden det er salt karamell. Aner rask kvalmeutvikling ved en for mye av disse. Poeng: 6.

– Fin form, deilig salt-karamell-smak, men altfor søt. Kan passe etter tre mil på ski. Poeng: 4.

Les også: Rihanna inviterer til undertøysshow: – En eksklusiv sex-fest

Stratos Creamy Raspberry Dreams - Nidar

Poeng: 3,4

Her har den tradisjonelle Stratos-sjokoladen blitt fylt med en melkekrem og bringebær.

De smakstesterne som liker denne sjokoladen mener den er god, men ikke noen innertier.

– En bringebærdrøm, for alle som lengter etter sommeren. Fin konsistens, ikke for mektig. En smak av sommer! Poeng: 8.

– Smakte litt som sjokolade med naturell yoghurt. Kom et lite hint av bringebær mot slutten. Helt grei, men ikke noe å hoppe i taket for. Poeng: 4.

– Denne hadde jeg høye forventninger til, men den innfrir ikke helt. Men jo, en god sjokolade som jeg hadde spist om den lå i godteskålen. Karakter: 6

Det er likevel flest av dem som misliker denne nyheten og en smakstester går så langt som å advare mot den nye Stratosen med melkefyll og bringebærsmak.

Foto: Rikke Monsen

– Dette vokser i munnen, og det bør leses som en advarsel. Et 150 prosent kunstig fremstilt syltetøy har lurt seg inn i sprekken i en fra før totalt uinteressant sjokolade. Jeg unner ingen denne smaken! Poeng: 1

– Like grusom som den andre Stratos-nyheten. Kjedelig og veldig rar smakskombinasjon. Poeng: 1

– Sjokolade og bringebær har aldri for meg vært en god kombinasjon, og denne var rett og slett intet unntak. Få det bort! Poeng: 2

Les også: Hjernen din har et modus som heter «flow». Der er du lykkeligere, mer kreativ og langt mer effektiv

Salted Caramel Brownie - Nidar

Poeng: 5,4

Denne sjokoladebaren fra Nidar inneholder mye av alt - både salt karamell, krem og brownie har funnet veien inn i denne.

– Kjedelig, flat smak og en litt besk ettersmak med usikre og fryktskapende utfall. Hva i alle verden var det jeg fikk i meg der? Det må være noe muffens med de hvite greiene inni. 2

– Denne var litt rar. Klarer ikke bestemme meg for om den var god eller ikke. Men jeg lander nok på at den var helt ok, ikke noe mer enn det. Karakter: 4

– Lite brownie, lite karamell, og ganske mye melkefyll med crisp. Helt ok smak, men ikke det jeg forventet ut fra navnet. Poeng: 5

Andre hyller denne kombinasjonen av salt karamell, sjokolade og brownie.

Foto: Rikke Monsen

– Digg konsistens, og knallgod kombo av smak av vanilje, kjeks, kakebunn-aktig, sjokolade og karamell. Vanvittig god! Poeng: 9

– Meget god smak. Særdeles mektig riktignok. God i mindre mengde. Klarer ikke to av denne på rappen. Poeng: 7

Les også: Psykologparet har studert kjærlighet i 40 år. Disse syv tingene går igjen hos par som holder sammen

Stratos Brownie Heaven - Nidar

Poeng: 4,75

Denne andre produktnyheten fra Stratos kommer i både stor plate og i en liten versjon. Her er det både browniebiter og flytende sjokolade inni sjokoladen.

Denne sjokoladen med ekstra sjokolade er det ingen som ikke har en sterk mening om, og det er tydelig at denne kombinasjonen skaper debatt rundt godteskåla.

– Faderullan som de har klart å gjenskape en perfekt brownie; tatt ut av stekeovnen 30 sekund for tidlig, og fremdeles god og seig i midten. Litt rart pakket inn i en Stratos dog. Poeng: 8.

– Klinete, udelikat variant av stratos, med klissete saus inni, totalt uten merverdi. Übersøtt og skikkelig ekkelt. Ikke bra! Poeng: 2

Enten smakstesterne likte denne eller ei, så er det faktisk en ting begge deler av skalaen er skjønt enig i: Denne sjokoladen er mektig.

– Oi, dette var kake i sjokoladeform. Trolig en drøm for dem som aldri får nok av brownie, men du verden så mektig! Poeng: 5.

– Nei, dette er unødvendige kalorier. Synes ikke noe om denne. Karakter: 3

– Stratos-sjokoladesmak i lag med litt rennende brownies passer meg veldig godt. Det mest negative er at den metter litt for raskt! Poeng: 8

Les også: Kardashian-familien har vært verdenskjent i 13 år: Bak suksessen er en rekke kontroverser

Smakfull Mandel & Karamell - Freia

Poeng: 4,75

Freias serie ved navn Smakfull er kjent for å by på mye av det gode. Også denne er en ekstra stor sjokoladeplate i tradisjonell Smakfull-stil, og både krønsj og favoritten karamell er med her.

– Dette minner veldig om "Nøtti" - den kvadratiske gullinnpakkede sjokoladen i Twist-posen. Litt saltere dog, veldig god! Poeng: 9.

– Smaker egentlig som Sørlandschips-sjokoladen, med litt mandel og salt-smak. Ikke den første sjokoladen jeg går etter i butikken, selv om den smakte greit. Poeng: 7.

Det er ikke mangel på smakstestere som mener det blir litt i overkant mye søtt her.

– Intetsigende, intens, altfor mektig. Poeng: 3

– Helt grei sjokolade. Smaken av mandler går litt bort i all sjokoladen. Dessuten, er mandlene brent? Akkurat det trekker litt ned. Poeng: 5

– Denne var god, men veldig mektig. Karakter: 6.

– Veldig mye, og mektig sjokolade. Kompakte greier. Litt crunch og litt salt, men alt for mektig. Poeng: 5.

Les også: Bildet med den norske modellen endret Playboy-historien for alltid (+)

Safari Salty Caramel: Testens taper

Poeng: 2,6

Det er ikke bare i sjokolade det skal smake av salt karamell. Den allerede velkjente kjeksen Safari har denne gang gått for biter av sjokolade og en myk kjerne av salt karamell.

– Ingen er mer glad for salt karamell-bølgen enn hva jeg er, men i kjeksform ble det litt feil for min del. Poeng: 3.

– Oj! Dette ble altfor heavy i en kjeks. Får to poeng for å være myk, men blir ingen vinner. Poeng: 2.

– Dette ble for mye kliss. Poeng: 3.

– Salty caramel kan høre hjemme sammen med sjokolade, ikke som kjeks. Poeng: 2

Foto: Rikke Monsen

Det er faktisk bare én av smakstesterne som ikke slakter denne.

– Kanon-god cookie. Fantastisk kombinasjon av salt, karamell og kjeks. Kunne vært heeeeelt i toppen, men litt minus for hard konsistens for cookie å være. Smaken som settes i ganen er fantastisk. Poeng: 8.

Les også: Avslører «alt» etter Hugh Hefners død: – Jeg nøt ikke å ha sex med ham

Totenflak skråkutta potetflak med paprika - Kims

Poeng: 5,5

Testens eneste chips kommer fra Totenflak. Om den kan kalles for nyhet i chips-segmentet kan diskuteres, men her er det altså riflede chips, med paprikasmak.

Her er de aller fleste smakstesterne positive.

– Dette var kjempegodt, digger den litt sterkere paprikasmaken! Skal kjøpes til helgen! Poeng: 10.



– Veldig smakfullt og godt! Selv for en som ikke elsker paprika-potetgull faller dette i smak. Poeng: 7

– Som selvutnevnt potetgullekspert: Ingen har svettet i idémyldringen her. Totenflak har fra før av salt, salt og pepper, og rømme og urter. Naturlig at de da følger etter alle andre med paprika, sier testeren. MEN dette var heldigvis ikke en ordinær paprikachips: Litt saltere enn annen paprikachips jeg har smakt, og mye mer smak. Pluss for riflet også. Poeng: 10.

Foto: Rikke Monsen

– Denne chipsen kjøper jeg lett neste gang jeg skal kjøpe lørdagsgodt! Poeng: 9.

– Totenflak har himmelsk smak. Poeng: 8.

Det er likevel et par smakstestere som neppe vil bruke penger på denne chipsen.

– Helt elendig! Ingen smak. Får ett poeng for å være crispy, men det er det! Poeng: 1

– Smakte ikke noe særlig. Oljestekte poteter med salt, pepper og paprika. I tillegg var flakene for harde. Helt grei snack, men ikke noe mer. Ikke noe jeg løper og kjøper, men får jeg det servert gratis på et vorspiel tar jeg det. Eller rett etter trening. Da spiser man jo alt, haha. Poeng: 4.

Les også Glemmer du ofte ting? Dette er faresignalene for tidlig demens