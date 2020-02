Stor norsk elbiltest avslører tapt rekkevidde vinterstid

- De fleste vet at rekkevidde og ladehastighet påvirkes av kuldegrader, men ikke hvor mye, sier NAF. Ny elbiltest viser fasit.

En stor elbiltest gjennomført av NAF og bladet motor viser at elbilene mister i gjennomsnitt 18,5 prosent av rekkevidden vinterstid.

20 av de mest solgte elbilmodellene er med i testen, som viser den faktiske rekkevidden, forbruket og ladehastigheten under norske vinterforhold.

- De fleste vet at rekkevidden og ladehastigheten påvirkes av kuldegrader og snødekte veier, men ikke hvor mye. Med denne testen vil vi hjelpe forbrukerne til å gjøre gode valg når de kjøper en ny eller brukt elbil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, ifølge Motor og i pressemelding.

Rekkevidde på papiret

Elbilene man får kjøpt i norske bilbutikker koster fra 179.000 kroner til 900.000 kroner, og har rekkevidde fra 260 km til 610 km. Det er rekkevidden på papiret.

Modellene i testen tapte i gjennomsnitt 18,5 prosent rekkevidde, sammenlignet med den oppgitte rekkevidden (såkalt WLTP- rekkevidde).

Hyundai Kona er bilen som klarte seg best, med et rekkeviddetap på kun 9 prosent, ifølge NAF. Kona har en startpris rett rundt 300.000 kroner. Bilen lader i tillegg batteriet opp til 80 prosent på 40 minutter, ifølge testen.

LANGT FRA VIRKELIGHETEN: Elbilene man får kjøpt i norske bilbutikker koster fra 179.000 kroner til 900.000 kroner, og har rekkevidde fra 260 km til 610 km. I praktisk bruk er rekkevidden en annen. Foto: (NAF)

Komplisert WLTP

WLTP - World Light Vehicle Test Procedure er en standardisert test som brukes blant annet for å finne elbilers offisielle rekkevidde og forbruk.

- Den offisielle rekkevidden er noe optimistisk under norske vinterforhold, sier Sødal ifølge Motor.

Han råder bilkjøpere til ikke å la seg blende av betegnelser for rekkevidde som «inntil» og «opptil». Det er rekkevidde under ideelle forhold i 20 grader, blandet kjøring og kanskje med en helt annen dekkdimensjon enn du vurderer. Dekkstørrelsen har ifølge Sødal litt å si for rekkevidde.

Mangler standardisering

Under testen ble også ladehastigheten på hurtigladere målt for alle de 20 modellene. Samtlige biler ble kjørt på motorvei i to timer for å varme opp batteriet. Bilene ble så ladet på hurtiglader fra om lag 10 prosent opp til 80 prosent.

- Ladehastighet oppgis gjerne i kW, og kan variere fra 40 til 200, hvor 40 er langsomt og 200 er veldig raskt i dagens målestokk, sier NAF-rådgiveren.

NAF-testen viser viser at noen modeller lader betydelig tregere enn det oppgitte maksimumstallet i store perioder av hurtigladingen.

Bilforhandlere oppgir ladehastighet på forskjellige måter. Noen supplerer maksimumsfarten med hvor lang tid det tar å lade batteriet opp til for eksempel åtti prosent. Sødal mener bransjen må bli tydelige og samkjørte i omtalen av vinterrekkevidde og ladehastighet.