Stor oversikt: Dette er politibilene på norske veier

Langt mer enn bare BMW og VW Passat.

(Broom): De siste årene har politiet i Norge fått et løft, både i form av antall stillinger, nye politihelikoptre og ikke minst biler.

Etter flere år med dominans fra Volkswagen Passat, kom BMW på banen i 2015 – med både X5 og 525d xDrive.

Sistnevnte ble valgt som patruljebil, og skulle opprinnelig leveres med 520-motoren. Denne ga imidlertid ikke den effekten som ble lovet under testperioden, derfor fikk politiet kjøpe 525d i en periode, til samme pris.

I dag har politiet til sammen 110 BMW 5-serier på norske veier, 25 av disse er stasjonert hos UP.

I snitt 7,4 år gamle

Nå har Politiforum.no publisert en stor oversikt over bilene i den norske politiparken. Her er det langt mer enn bare Volkswagen, BMW og Mercedes. Faktisk har politiet over 80 forskjellige modeller i porteføljen sin.

Statistikken baserer seg på en oversikt fra Vegvesenet over alle kjøretøyer registrert på politiet per 15. mars 2019.

Oversikten Politiforum har presentert, viser at norske politibiler har en snittalder på 7,4 år, og at politidistriktene hvert år bruker over 50 millioner kroner – bare på service og vedlikehold av bilene.

De siste årene har politiet i Norge fått en rekke nye biler, blant annet BMW X5. Foto: (Scanpix)

Topp 10

Dette er topp 10-listen over de bilene det finnes flest av i politiet:

1. Volkswagen Passat

Det var i 2006 at Volkswagen Passat ble en standardmodell for vanlige patruljebiler i Norge. Selv om det har gått over tre år siden BMW overtok denne posten, er det fortsatt klart flest Passater hos politiet. Bilen brukes både som sivil bil og som vanlig uniformert bil.

Antall biler: 583

Snittalder: 8 år

Eldste bil: 2004

Nyeste bil: 2016

I dag går det nesten 600 VW Passat politibiler på norske veier. De eldste er 15 år gamle. Foto: (Scanpix)

2. Mercedes-Benz Vito

Mercedes Vito har vært politiets uniformerte cellevogner, også kalt majer, helt siden 2006.

Antall biler: 393

Snittalder: 6 år

Eldste bil: 1998

Nyeste bil: 2019

3. Ford Focus

Dette er bilen som ikke er like enkel å oppdage. Ford Focus brukes nemlig ikke som uniformert patruljebil, men som sivil.

Antall biler: 374

Snittalder: 7 år

Eldste bil: 2003

Nyeste bil: 2019

Ford Focus har vært med i mange år. I dag brukes de kun til sivile oppdrag. Foto: (Broom/Illustrasjon)





4. Ford Mondeo

I følge Politiforum var Mondeo vanlig patruljebil tidligere. I dag fungerer den som administrasjons- og sivilbil.

Antall biler: 135

Snittalder: 9 år

Eldste bil: 2001

Nyeste bil: 2018

5. BMW 5-serie

Først nede på en femteplass finner vi nye BMW 5-serie. Her er det snakk om både 520d og 525d xDrive.

Antall biler: 110

Snittalder: 2 år

Eldste bil: 2016

Nyeste bil: 2018

BMW 525d yter 218 hk og har etterhvert blitt vanlig å se på veiene som politibil. Foto: (Scanpix)

6. Mercedes-Benz Sprinter

Den går ikke bare som drosje og karaokebuss i Oslo, men politiet har også Sprinter på laget. I likhet med Vito fungerer den som cellevogn, og den har vært med siden 2006.

Antall biler: 71

Snittalder: 9 år

Eldste bil: 1996

Nyeste bil: 2018

Mercedes Sprinter brukes både som cellevogn og til andre oppdrag. Foto: (Scanpix)

7. Ford Transit

Tidligere brukte politiet denne som cellevogn. I dag brukes Transit til transport, men den er også uniformert enkelte steder.

Antall biler: 68

Snittalder: 9 år

Eldste bil: 1995

Nyeste bil: 2017

8. BMW X5

I 2014 ble BMW X5 for første gang valgt som ressursbil for politiet. I dag er de fleste under Oslo politidistrikt.

Antall biler: 49

Snittalder: 3 år

Eldste bil: 2015

Nyeste bil: 2018

BMW X5 har vært en del av politiets bilpark siden 2014. Broom erfarer at det er X5 40d som benyttes. Den har en 3-liters rekkesekser på 313 hk. Foto: (Scanpix)

9. Ford Fiesta

I følge Politiforum er denne på vei ut av politiet. I dag brukes den kun som administrasjonsbil, i tillegg til oppdrag for Politiets Utlendingsenhet.

Antall biler: 49

Snittalder: 8 år

Eldste bil: 2000

Nyeste bil: 2015

10. Volvo XC70

De fleste av XC70-ene som er igjen i dag fungerer som hundebiler. Nå er det Volvo V90 Cross Country som har tatt over for XC70.

Antall biler: 32

Snittalder: 3 år

Eldste bil: 2004

Nyeste bil: 2017

Volvo XC70 begynner å bli en gammel traver hos politiet. Foto: (Scanpix)

Toyota Hiace

Oversikten Politiforum har hentet ut, viser at det er langt mer enn bare de kjente bilene på topp 10-listen politiet har i Norge.

For eksempel finner vi både Toyota Hiace, Kia Soul, Volkswagen Caddy, Nissan X-Trail og Audi A4 – for å nevnte noen.

Se de øvrige plassene over bilene norsk politi har flest av under. PS: Legg merke til at politiet faktisk har 18 Mercedes G500 i stallen. Her skal flere være sivilbiler, samt lett pansrede biler for tyngre oppdrag.

Fakta Oversikt over norske politibiler ↓ 11. Toyota Hiace (24 biler) 12. Volkswagen Transporter (23) 13. Kia Soul (20) 14. Mercedes-Benz G500 (18) 15. Toyota Avensis (18) 16. Volvo V70 (17) 17. Toyota Landcruiser (16) 18. Volkswagen Caddy (16) 19. Ford Kuga (15) 20. Toyota Hilux (15) 21. Volvo V90 (15) 22. Volvo S80 (14) 23. Mercedes-Benz C250 (10) 24. Audi A4 (8) 25. Nissan X-Trail (8) 26. Volkswagen Caravelle (8) 27. BMW 530 (7) 28. Mercedes-Benz GL350 (7) 29. Nissan Navara (7) 30. Ford Galaxy (5) Kilde: Politiforum/Statens Vegvesen

Kia Soul er kanskje ikke den første bilen du tenker på når du hører politibil, men politiet har faktisk 20 stykker av den... Foto: (Broom/Illustrasjon)

