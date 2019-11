Stor oversikt: Pris og rekkevidde på elbiler

Konkurransen i elbilmarkedet blir stadig sterkere.

I flere år har Nettavisen laget en oversikt over hvilke elbiler som er tilgjengelig på det norske markedet. Hensikten har vært å lage en lettfattelig oversikt over sammenheng mellom pris og rekkevidde på elbilene.

Høstens oversikt har vært spesielt utfordrende å lage. Svært mange nye modeller har kommet til i løpet av kort tid, og enkelte modeller er tilgjengelig i mange varianter.

Fords nye SUV Mustang Mach-E kommer for eksempel i fem forskjellige konfigurasjoner med forskjellig batteri motorer. Porsches nye elbil kommer i fire forskjellige utgaver som skiller nesten 800.000 kroner i pris avhengig av hvilken ytelse du ønsker.

Les også: Ford Mustang Mach-E: Pris, rekkevidde og lansering i Norge

Noen modeller er utelatt

Det enorme utvalget gjør at vi har valgt bort noen modeller for at oversikten skal bli forståelig: I høstens oversikt finner du derfor ikke variantene med ekstra ytelse. Vi har også løftet ut utdaterte modeller. Ingen av bilene i vår oversikt har mindre enn 200 kilometer rekkevidde etter den nye WLTP-standarden.

Vi har i så stor grad det lar seg gjøre beholdt varianter med forskjellig batterikapasitet.

I denne oversikten under er det tre biler som skiller seg ut. Tesla Model 3 og Mustang Mach-E har nest lengst og tredje lengst rekkevidde, men samtidig ligger de langt under i pris sammenliknet med sine nærmeste naboer.

Også Kona Electric utmerker seg som det klart rimeligste alternativet blant bilene med rekkevidde over 400 kilometer.

Tesla Model Y mot Mustang Mach-E: Vi satt elbilene opp mot hverandre, og fant to betydelige overraskelser (+)

Aldri vært større variasjon

Og som oversikten viser har det aldri vært større variasjon: Elbilmarkedet dekker nå alt fra store SUV-er, hvermannsens familiebil, 7-setere og småbiler - og skikkelige sportsbiler.

Samtidig ser vi nå at sammenhengen mellom rekkevidde og pris er fullstendig i ferd med å viskes ut. Bilen med kortest rekkevidde i vår oversikt koster betydelig mer enn modeller med over dobbelt så lang rekkevidde.

Tesla dominerer fortsatt, men får stadig tøffere konkurranse

Tesla dominerer fortsatt blant modellene med aller lengst rekkevidde, men Fords første skikkelige elbil klarer nå å innta 3. plassen av bilene med lengst rekkevidde. Nå skal det rett nok nevnes at bilen ikke er umiddelbart klar for levering.

I prissjiktet rundt 300.000 kroner begynner det å bli veldig hard konkurranse.

Det er særlig Renault Zoe og Hyundai Kona - som nettopp har fått kraftig redusert sin leveringstid - som stikker seg frem.

Les testen: Hyundai Kona er en bil som leverer på nær sagt alle forventninger

Aller billigst er det nye trekløveret fra VW-gruppen, med Seat Mii, Skoda Citigo og eUp.

På de tre nederste plassene finner vi den utgående e-Golf som neste år vil erstattes av en ny generasjon Golf og nye iD.3, Hondas litt meningsløse retrosmåbilkonsept og Nissans ombygde kassebil.

Renault gir fortsatt mest rekkevidde for pengene

Renault har dominert listen over mest rekkevidde for pengene helt siden vi begynte å lage denne oversikten. Men siden forrige gang har Renault oppgradert Zoe med en større batteripakke. Vi var derfor spent på om de klarte å forsvare sin posisjon.

Oversikten under gir et helt krystallklart bilde av nettopp det:

Vi dro på langtur med Tesla Model 3 – les testen: (+) Sannsynligvis Norges beste bilkjøp, men én ting gjør oss usikre