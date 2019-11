Stor test av julas søte og sprø nyheter: – Kalorier uten glede

Marsipanlakris, brente mandler med en vri og mange dryss av havsalt. Vi har testet ti av julens søte og sprø nyheter.

Jula kommer med mange gleder, og for de der ute som elsker produktnyheter leverer jula også der. Vi har samlet noen av sesongens søteste nyheter og smakstestet dem for deg.

JULENYHETER: det er stor forskjell på nyhetene som lanseres til årets julefeiring.

Det er mange spesialiteter i denne rekken av nyheter. For eksempel om du er veldig glad i marsipan, veldig glad i lakris eller veldig glad i produkter med et hint av havsalt.

I bunnen av artikkelen ser du hvor på skalaen smakstesterne våre har plassert produktene.

Nidar: Julesjokolade karamellstjerner

Antall smakstestere: 20

Nidar beskriver sjokoladen slik "Stjerner av karamell dekket med sjokolade" Foto: Rikke Monsen

Panelets meninger om denne søte julesjokoladen er som tatt ut av manuset til «Reisen til julestjernen», for her er det både forbanning av julestjernen, men også noen av slaget «julestjerne, bli hos meg!»

– Tørr, for mye fyll, for lite sjokolade. Kjenner kvalmen snike på.

– Helt ok, men litt søt og kvalmende. Du orker maks to, sier en annen.

Foto: Rikke Monsen

– Veldig god! Smaker som fløtekaramellene i smågodtdisken. Sykt god, men også søt og mektig. Denne posen må deles, sier en imponert smakstester.

– Smaker som den ene karamellbiten i Sfinx-konfekten! Veldig mektig, pluss for at karamellen ikke er flytende, sier en annen.

Freia: Oreo Snøballer

Antall smakstestere: 6

Sjokolade fylt med melkekrem med vaniljesmak og Oreo-kjeksbiter. Foto: Rikke Monsen

Det var en gang at man gledet seg til egg i lilla kartong ved påske, men nå har eggene formert seg i flere utgaver. Det nyeste skuddet på stammen er denne julevarianten kalt snøballer som har små Oreo-kjeksbiter i seg.

Her er smakstesterne litt krasse i omtalen, men snøballene får relativt gode skussmål tross det.

– Litt for søt i forhold til påskevariantene, sier en.

– Nei, det finnes mye bra med jula. Men det var ikke dette, sier en skuffet smakstester.

– For søte. De vanlige påskeeggene er bedre. Ellers helt ok. Smaker som en fetere versjon av Oreo, sier en av smakstesterne.

– Satan, jeg ble skuffa, sier en som gir snøballene det glatte lag.

Nidar: Julesjokolade tre nøtter

Antall smakstestere: 13

Foto: Rikke Monsen

Nidar fortsetter i julaften-gullrekkas tegn, denne gang med referanser til Tre nøtter til Askepott.

Sjokoladebitene er formet som de tre magiske nøttene Askepott får av den flittige, men noe trøtte kusken Vincek. Det later dog til at Vincek leverte mer stabilt enn Nidar, for her er panelet fullstendig delt.

– Nei, denne smaker bare søtt. Ikke nøtt eller noe annet. Ingen ny favoritt, sier en som gir tommel ned.

– Crisp i gøgge gir ikke noe høgge, sier en annen.

Foto: Rikke Monsen

– Fy, så vondt!, sier en skuffet smakstester.

– Helt ok, men kommer ikke til å prioritere denne i julestrømpa. Minner litt om Kinder bueno, sier en annen.

– Fin crisp-konsistens, men veldig søt.

På den andre siden:

– Som en injeksjon av glede! Fyller hele munnen med en litt nøtteaktig fudge. Én er nok, men av og til er det perfekt, skriver en som har fått en ny favoritt.

Den lille nøttefabrikken: Brente mandler med havsalt

Antall smakstestere: 17

Den lille nøttefabrikken beskriver produktet som «karamelliserte mandler med et hint av havsalt». Foto: Rikke Monsen

En klassiker som nå har dukket opp med havsalt. Spørsmålet er om den er like god som hjemmelaget? Det mener de fleste at den ikke er, men likevel er de brente mandlene gode nok til at de blir testens vinner.

– Det var mulig å gjøre brente mandler bedre!, sier en som gir toppscore.

– Veldig gode, men ikke heeelt som hjemmelaget, mener en annen.

– Nam! Elsker brente mandler, og disse har en pønsj med salt i tillegg. Kunne spist hele posen!, sier en annen som gir full pott.

Foto: Rikke Monsen

Det er likevel ikke alle som er like fornøyd med testvinneren.

– Ikke mandelsmak, ikke saltsmak, ikke søt. Kalorier uten glede? Gi meg heller honey roasted, sier en som ikke vil kjøpe dette produktet igjen.

– Smaker ikke like godt som heimelaga! Godt med salt, da, sier en som lar seg friste litt.

Odense: Marsipan med kokos

Antall smakstestere: 12

Foto: Rikke Monsen

Kokos er ofte forbundet med tropisk smak, men i kombinasjon med marsipan blir dette et juleprodukt.

Her er det få smakstestere som gir karakterer i midtsjiktet - denne enten elsker eller hater smakstesterne våre. Likevel er det nok til en fin-fin delt andreplass i vår test.

– Kokos OG marsipan. Mine to favoritter! Tenk deg denne dekket i sjokolade! Nam! Kommer denne med mørk sjokkis er den en klar tier, sier en begeistret smakstester.

– God, ikke for mektig, sier en annen som også er imponert.

– Spennende, sikkert veldig god i marsipankonfekt med sjokolade og lignende, mener en av smakstesterne.

Foto: Rikke Monsen

– Smaker som bounty bortsett fra at det ikke er sjokolade, skriver en annen som ikke er like entusiastisk.

– Litt for tørt og kjedelig, skriver en annen.

Kims: Juleglede med paprika

Antall smakstestere: 19

Kims beskriver potetgullet som «sprø stjernemiks». Foto: Rikke Monsen

Denne julegleden er helt på det jevne hos de fleste smakstesterne. Flere kommenterer at de føler de har sett noe lignende før og at dette ikke føles som et juleprodukt. I tillegg er det mange som savner mer paprikasmak.

Foto: Rikke Monsen

– Papp med pap(rika), sier en misfornøyd tester.

– God, men ikke noe nytt. Vil ikke kalle det for en nyhet bare fordi de endrer emballasje, påpeker en annen.

– Ganske smakløs... Ser ikke helt hvor julen kommer inn?, sier en som ikke lar seg imponere.

– Ok. Kunne vært mer crispy og hatt mer paprikasmak., sier en som mener den havner i midtsjiktet.

– Barnepotetgull. Helt ufarlig, men den typen man bare blir sittende og spise uten å klare å stoppe, sier en smakstester og tar en bit til.

Minde - Karamellfudge

Antall smakstestere: 18

Minde sjokolade beskriver den som «karamellfudge med havsalt og sjokoladetrekk». Foto: Rikke Monsen

Disse små kulene fremprovoserer sterke følelser i alle deler av skalaen hos smakstesterne. Her flyr det av gårde med helt vidt forskjellige kommentarer.

– Som store, litt løsere Toffin, skriver en som hevder å kunne sine (søt)saker.

– Hadde høye forventninger til denne, men ble skuffa. Kunne kanskje vært litt saltere, skriver en som gir en karakter midt på skalaen.

– Veldig god, men holder med én bit. Lite saltsmak, men god smak av karamell og sjokolade. Minus for tørr konsistens, skriver en smakstester.

Foto: Rikke Monsen

– Tørr og kjip. Som noe man finner åpnet i innerst i skapet med utløpsdato for to år siden, skriver en som gir lav karakter.

– Sykt kvalmende, skriver en annen.

– En og to er ok, men flere blir heavy. Men god smak.

Freia - Oreo julekalender

Antall smakstestere: 13

Freia beskriver kalenderen slik: «24 overraskelser med Oreo-kjeks og melkesjokolade med hasselnøttmasse fylt med melkekrem med vaniljesmak og Oreo-kjeks» Foto: Rikke Monsen

Oreo er blitt en klassiker med tiden, og mange påpeker at denne kalenderen er en gavepakke for Oreo-fans der ute. Likevel blir det for søtt for noen, og designet på esken får også en smekk av flere.

– Man blir jo ikke overrasket. Det er jo Oreo, skriver en smakstester med referanse til teksten på pakken som sier at denne består av 24 overraskelser.

– Oreo er digg. Minus for superkjedelig design, sier en som ser på helheten.

Foto: Rikke Monsen

– God, men litt kjedelig. Hvis du digger Oreo blir du sikkert fornøyd med denne, sier en annen.

– Kvalmende og for søtt, sier en som ikke er fan.

Odense - Marsipan med lakris

Antall smakstestere: 17

Odense marsipan med en vill julenyhet: Marsipan med lakris. Foto: Rikke Monsen

Lakris-elskere er det mange av og kanskje vil denne marsipanpølsen være en ekstra juleglede for nettopp dere. Likevel ble dette rett og slett for sterk kost for våre smakstestere. Lakrismarsipanen havner i bunnen av denne testen.

– Dette er risikabelt for en som elsker lakris og marsipan. Det er faktisk en overraskende god kombinasjon. Ny julefavoritt for denne dama!, jubler en blid smakstester.

– En rar kombinasjon, som å spise myke pulverpadder. Marsipanen blir helt borte, men den er også litt spennende. Derfor får den en middels score, sier en annen.

Foto: Rikke Monsen

– Dette er elsk eller hat. Sistnevnte for meg, sier en som gir bunnkarakter.

– Bedre kombinasjon enn jeg trodde, smaker mye lakris, sier en annen.

– Smaker sånn som tørr hundebæsj lukter, sier en som ble oppgitt og ga bunnkarakter.

Kims - Juleglede med salt

Antall smakstestere: 16

Kims beskriver denne som sprø stjernemiks med salt. Foto: Rikke Monsen

Denne blir både sammenlignet med klassikere som Superchips og Bamser, mens andre mener dette er potetgull du fort spiser opp selv om de ikke akkurat er innovative.

Uansett hva er det godt nok til at den havner på en knasende delt andreplass i smakstesten.

– Kan spises hele kvelden, dagen etter vil du ikke huske noe av smaken. Trolig en barnefavoritt, sier en.

– Litt samme saltsmak som Superchips og det er et godt tegn. Kan spise mange slike, skriver en annen.

– Litt tamt, men likevel en klassiker. Dette er en sånn pose du spiser opp uten å tenke over det, mens du ser julefilm, sier en av smakstesterne.

Foto: Rikke Monsen

– Ingen overraskelse. Helt midt på (jule)treet, skriver en som gir en karakter i midtsjiktet.

– God smak, men like sprø som en instagrammer med YOLO-syndrom, sier en som ikke er videre imponert.

– Deilig konsistens og god smak, sier en veldig fornøyd smakstester.

– Ikke spesielt julete annet enn figurene, smaker som Bamser, sier en annen.