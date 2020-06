Stor test av småis

Én type is vil ikke eksperten gi barna.

– De store isene har jeg konsekvent droppa. De orker det ikke og det blir for mye for et lite barn, sier ernæringsfysiolog og daglig leder av Bramat, Cathrine Borchsenius, til Nettavisen.

Et barn som får velge isen selv vil kanskje ofte gå for den største, men barns mager har ofte ikke plass til så mye ekstra om de skal få i seg nok av de sunne næringsstoffene.

Den absolutt viktigste forskjellen hva gjelder næringsinnhold i kremisen er nettopp størrelsen.

Store forskjeller

For eksempel inneholder «Litago vanilje- og sjokoladesmak» 88 kalorier og 18 gram sukker, og med det minst kalorier av alle isene i testen.

Blant verstingene finner vi «Gigant» som gir over fire ganger så mange kalorier - 402 kalorier, og nesten dobbelt så mye sukker.

Isen med minst sukker, «Nyt dobbel sjoko», gir deg 120 kalorier og 6,3 gram sukker. Altså er det godt over fem ganger så mye sukker i «Gigant», som inneholder mest.

– De største blir som en liten middag i kaloriinnhold, mens de små gir nesten ingenting. De midt på blir et lite mellommåltid, sier Borchsenius.

Det er Borchsenius som har gjennomført denne testen. Resultatene ligger nederst i artikkelen.

Cathrine Borchsenius, ernæringsfysiolog og daglig leder av Bra Mat. Foto: Alberto Palladino

Omdiskutert tilsetningsstoff

En del av isene inneholder tilsetningsstoffet karragenan. Dette stoffet, som er en rødalge som brukes i matvareindustrien, er omdiskutert, men det er fremdeles usikkerhet rundt hvordan stoffet påvirker mennesker, forklarer Borchsenius.

Årsaken til bekymringen er studier, oftest gjort på dyr, som har vist at karragenan kan endre tarmfloraen og fremkalle betennelse i tarmen.

– De fleste iskremer inneholder karragenan. De som er veldig opptatt av det mener at man omtrent ikke skal gi barna sine is. Ettersom det trengs mer forskning på dette feltet, er nok ikke jeg like «streng», men da det er fullt mulig å bruke andre tilsetningsstoffer enn karragenan, mener jeg at produsentene med fordel kunne ha byttet det. Om ikke annet enn for å være føre var.

Blant isen i testen er det kun to is som ikke skal inneholde karragenan.

Husk kaloriregnskapet

Er det imidlertid energiinntaket du er opptatt av, er det størrelsen du skal se på, og gjør du det så kan du helt fint spise is hver dag i sommerferien.

– Det er helt greit med is innimellom, bare du husker å ta det med i kaloriregnskapet, om du er en som trenger å være oppmerksom på det. Rekker du ikke lunsj eller middag og heller vil ta en is, så gjør det. Men da blir det istedenfor.

Fakta Slik har vi gjort testen ↓ I denne testen har vi sammenliknet et utvalg iskrem (ikke saftis), som er å finne på bensinstasjoner og matbutikker. For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av kalorier, protein, sukkerarter og mettet fett per is, altså ikke per 100 gram. Vi har latt sukker telle dobbelt ettersom de fleste får i seg for mye sukker. Mengden kalorier, sukkerarter og mettet fett trekker ned, mens protein trekker opp. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilken du syns smaker best under. I testen er produktene rangert fra terningkast 2 til 5. Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at de sunneste alternativene får terningkast 5 og de minst sunne får terningkast 2. Et produkt som får terningkast 2 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter og matvarer. Det er heller ikke slik at et produkt som får terningkast 1 er direkte dårlig eller usunt, bare at det har dårligere total poengsum enn de som får høyere terningkast.

Samtidig påpeker Borchsenius at det fort kan bli unødvendig mye, og at det kan være lurt å huske på at isen ikke er et must for at sommeren skal bli fin.

– Det er jo ikke sånn at barna dine må ha is hver dag i sommerferien fordi da er du verdens beste forelder. Det går fint an å la være. Kutter du opp frukt som vannmelon, fersken, mango, ananas, epler og bananer, så er det nok mange barn som ville blitt like glade for dette som for en is. For ikke å snakke om friske bær.

Et barn som spiser lite annet har kanskje godt av en is, mens andre kanskje bør droppe isen for å få plass til middagen.

– Det handler om hvem det er som skal spise den, ikke situasjon. Har du tatt deg en skikkelig treningsøkt så kan du fint kjøre på med en is etterpå.

Testresultater

Gigant Diplomis Gigant Mye kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 2 Energi: 1679 kJ (402 kcal)

Fett: 21 g

Mettet fett: 16 g

Karbohydrater: 47 g

Sukker: 37 g

Protein: 4,8 g

Salt: 0,26 g

Vekt: 147 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Big deal Hennig Olsen Big Deal karamell Mye kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 2 Energi: 1664 kJ (398 kcal)

Fett: 20,9 g

Mettet fett: 14 g

Karbohydrater: 45,6 g

Sukker: 36,9 g

Protein: 5,9 g

Salt: 0,34 g

Vekt: 127 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Daim balltop Hennig Olsen Daim balltop Mye kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 2 Energi: 1542 kJ (368 kcal)

Fett: 19,4 g

Mettet fett: 12,8 g

Karbohydrater: 42,9 g

Sukker: 34,2 g

Protein: 4,9 g

Salt: 0,3 g

Vekt: 114 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Royal trippel Diplomis Royal Trippel Mye kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 2 Energi: 1512 kJ (364 kcal)

Fett: 27 g

Mettet fett: 15 g

Karbohydrater: 28 g

Sukker: 27 g

Protein: 3,3 g

Salt: 0,21 g

Vekt: 85 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Lion Nestle Lion Mye kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 2 Energi: 1748 kJ (418 kcal)

Fett: 23 g

Mettet fett: 18 g

Karbohydrater: 47 g

Sukker: 31 g

Protein: 5,8 g

Salt: 0,34 g

Vekt: 130 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Nestle

Créme peanøtt og karamell Hennig Olsen Creme peanøtt og karamell Ganske mye kalorier, mettet fett, og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 874 kJ (322 kcal)

Fett: 19,2 g

Mettet fett: 10,5 g

Karbohydrater: 31,5 g

Sukker: 30,8 g

Protein: 5,3 g

Salt: 0,3 g

Vekt: 65 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Sandwich snackis Hennig Olsen - Snackis Ganske mye kalorier, mettet fett, og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1347 kJ (322 kcal)

Fett: 17,5 g

Mettet fett: 8,8 g

Karbohydrater: 36 g

Sukker: 26,3 g

Protein: 4,6 g

Salt: 0,22 g

Vekt: 96 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Krone-is non stop Hennig Olsen Kroneis nonstop En del kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1111 kJ (265 kcal)

Fett: 13,4 g

Mettet fett: 10 g

Karbohydrater: 32 g

Sukker: 26,1 g

Protein: 3,4 g

Salt: 0,15 g

Vekt: 85 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Dobbel salt karamell Isbjørn Dobbel med Salt karamell og sjokolade En del kalorier, mettet fett og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1127,1 kJ (269,45 kcal)

Fett: 15,3 g

Mettet fett: 9,35 g

Karbohydrater: 30,6 g

Sukker: 28,05 g

Protein: 2,89 g

Salt: 0,2635 g

Vekt: 85 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Isbjørn Is AS

Dobbel bringebær/granateple Isbjørn Is - Dobbel bringebær/granateple En del kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1101,6 kJ (263,5 kcal)

Fett: 15,3 g

Mettet fett: 9,35 g

Karbohydrater: 28,9 g

Sukker: 27,2 g

Protein: 2,635 g

Salt: 0,1105 g

Vekt: 85 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Isbjørn Is AS

Soft shake sjokoladesmak Hennig Olsen Soft Shake Sjokolade En del kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1100 kJ (265 kcal)

Fett: 9,8 g

Mettet fett: 6,5 g

Karbohydrater: 36 g

Sukker: 35,7 g

Protein: 7,3 g

Salt: 0,25 g

Vekt: 148 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Soft shake jordbær Hennig Olsen - Soft shake jordbær En del kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1104 kJ (262 kcal)

Fett: 8,9 g

Mettet fett: 5,9 g

Karbohydrater: 38,3 g

Sukker: 38,3 g

Protein: 6,8 g

Salt: 0,25 g

Vekt: 148 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Krone-is peanøtt sjokolade karamell Hennig Olsen Kroneis Peanøtter, sjokolade, karamell En del kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 1328 kJ (318 kcal)

Fett: 18,4 g

Mettet fett: 10 g

Karbohydrater: 30,9 g

Sukker: 21,8 g

Protein: 6,4 g

Salt: 0,3 g

Vekt: 86 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Créme melkesjokolade Hennig Olsen Creme Melkesjokolade Ok innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 993 kJ (239 kcal)

Fett: 16 g

Mettet fett: 9,7 g

Karbohydrater: 19,7 g

Sukker: 19,5 g

Protein: 3,6 g

Salt: 0,12 g

Vekt: 70 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Royal lakris Diplomis Royal Lakris Ok innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 3 Energi: 986 kJ (236 kcal)

Fett: 15 g

Mettet fett: 9,2 g

Karbohydrater: 23 g

Sukker: 21 g

Protein: 2,9 g

Salt: 0,17 g

Vekt: 73 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Krone-is jordbær Hennig Olsen Kroneis jordbær Greit innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 886 kJ (212 kcal)

Fett: 9,2 g

Mettet fett: 6,9 g

Karbohydrater: 28,7 g

Sukker: 23 g

Protein: 2,9 g

Salt: 0,15 g

Vekt: 83 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Freia melkesjokolade Hennig Olsen Freia melkesjokolade Greit innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 868 kJ (208 kcal)

Fett: 12,4 g

Mettet fett: 7,4 g

Karbohydrater: 20,9 g

Sukker: 20,7 g

Protein: 2,9 g

Salt: 0,12 g

Vekt: 64 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Créme cookie dough og sjokolade Hennig Olse Creme Cookie dough og sjokolade Greit innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 909 kJ (216 kcal)

Fett: 12,5 g

Mettet fett: 7,8 g

Karbohydrater: 23,2 g

Sukker: 21,4 g

Protein: 2,5 g

Salt: 0,13 g

Vekt: 67 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Krone-is jordbær Diplomis kroneis jordbær Greit innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 826 kJ (197 kcal)

Fett: 8,8 g

Mettet fett: 6,6 g

Karbohydrater: 27 g

Sukker: 20 g

Protein: 2,3 g

Salt: 0,13 g

Vekt: 74 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Créme mandel Hennig Olsen Creme Mandel Greit innhold av kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 990 kJ (238 kcal)

Fett: 16 g

Mettet fett: 11 g

Karbohydrater: 21,3 g

Sukker: 17,3 g

Protein: 1,4 g

Salt: 0,04 g

Vekt: 71 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Royal pistasj Diplomis Royal Pistasj Greit innhold av kalorier og sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 1002 kJ (240 kcal)

Fett: 16 g

Mettet fett: 9,2 g

Karbohydrater: 21 g

Sukker: 19 g

Protein: 3,1 g

Salt: 0,09 g

Vekt: 73 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Litago sjokoladesmak Diplomis Litago beger Greit innhold av kalorier, en del sukker. Inneholder ikke karragenan. Terningkast: 4 Energi: 949 kJ (226 kcal)

Fett: 7,7 g

Mettet fett: 5,2 g

Karbohydrater: 34 g

Sukker: 30 g

Protein: 4,7 g

Salt: 0,17 g

Vekt: 125 g

Tilsetningsstoff:

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Krone-is sjokoladesmak Diplomis Kroneis sjokolade Greit innhold av kalorier, sukker og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 914 kJ (219 kcal)

Fett: 12 g

Mettet fett: 9 g

Karbohydrater: 25 g

Sukker: 19 g

Protein: 2,6 g

Salt: 0,14 g

Vekt: 73 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Lakris-pinne Isbjørn is - Lakrispinne Greit innnhold av kalorier, sukker og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 757,62 kJ (181,78 kcal)

Fett: 12,2 g

Mettet fett: 8,54 g

Karbohydrater: 16,47 g

Sukker: 14,64 g

Protein: 1,525 g

Salt: 0,1098 g

Vekt: 61 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Isbjørn Is AS

Snickers Mars Snickers En del kalorier, Greit innhold av sukker og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 1025 kJ (245 kcal)

Fett: 14 g

Mettet fett: 6,8 g

Karbohydrater: 25 g

Sukker: 19 g

Protein: 4,1 g

Salt: 0,15 g

Vekt: 72,5 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Mars Norge AS

Litago vanilje- og sjokoladesmak Diplomis Litago Vanilje- og sjokolade Lite kalorier og mettet fett. Greit med sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 787 kJ (88 kcal)

Fett: 8,1 g

Mettet fett: 6,2 g

Karbohydrater: 26 g

Sukker: 18 g

Protein: 2,7 g

Salt: 0,14 g

Vekt: 72 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Créme pasjonsfrukt og sitron Hennig Olsen Creme Pasjonsfrukt og sitron Lite kalorier og mettet fett, greit med sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 4 Energi: 505 kJ (120 kcal)

Fett: 4,8 g

Mettet fett: 3,2 g

Karbohydrater: 16,8 g

Sukker: 16,8 g

Protein: 2,1 g

Salt: 0,08 g

Vekt: 71 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Fri Diplomis Fri kroneis Greit med kalorier, sukker og mettet fett. Fri for karragenan. Terningkast: 5 Energi: 827 kJ (197 kcal)

Fett: 9,2 g

Mettet fett: 6,7 g

Karbohydrater: 26 g

Sukker: 16 g

Protein: 2,3 g

Salt: 0,03 g

Vekt: 65 g

Tilsetningsstoff:

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Sandwich Hennig Olsen Hennig Olsen - Sandwich Greit med sukker og kalorier, lite mettet fett. Inneholder karrgenan. Terningkast: 5 Energi: 763 kJ (182 kcal)

Fett: 6,1 g

Mettet fett: 3,8 g

Karbohydrater: 27,9 g

Sukker: 16,1 g

Protein: 3,2 g

Salt: 0,23 g

Vekt: 62 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Sandwich Diplomis Diplomis Sandwich Greit med sukker, kalorier og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 5 Energi: 810 kJ (193 kcal)

Fett: 7,4 g

Mettet fett: 4,3 g

Karbohydrater: 28 g

Sukker: 16 g

Protein: 2,9 g

Salt: 0,27 g

Vekt: 67 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Båtis Hennig Olsen Båtis Greit med kalorier, lite mettet fett, ok innhold av sukker. Inneholder karragenan. Terningkast: 5 Energi: 696 kJ (166 kcal)

Fett: 7,6 g

Mettet fett: 5,2 g

Karbohydrater: 21,3 g

Sukker: 18,2 g

Protein: 2,7 g

Salt: 0,12 g

Vekt: 76 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

Pinup Diplomis Pinup Lite kalorier, sukker og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 5 Energi: 478 kJ (115 kcal)

Fett: 8,1 g

Mettet fett: 6,5 g

Karbohydrater: 9,2 g

Sukker: 8,5 g

Protein: 1,2 g

Salt: 0,06 g

Vekt: 40,5 g

Tilsetningsstoff: Karragenan

Produsent/distributør: Diplom-Is AS

Nyt dobbel sjoko Hennig Olsen Nyt Dobbel sjoko Lite kalorier, sukker og mettet fett. Inneholder karragenan. Terningkast: 5 Energi: 497 kJ (120 kcal)

Fett: 6,9 g

Mettet fett: 4,2 g

Karbohydrater: 11,9 g

Sukker: 6,3 g

Protein: 5,1 g

Salt: 0,19 g

Vekt: 52 g

Tilsetningsstoff: E407

Produsent/distributør: Hennig Olsen Is AS

