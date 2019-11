Storby forbyr populær delikatesse - skaper sinne

- Er denne delikatessen grusom og inhuman? Eller er den rett og slett bare nydelig?

NEW YORK (Nettavisen): Det spør BBC sine lesere etter at New York nå har bestemt seg for å forby servering av foie gras.

- Hva er det neste? Ikke mer kalv, spør en forbannet kokk New York Times, som melder at foie gras, som serveres i over 1000 restauranter i New York vil bli forbudt.

Det er New York City Council som på onsdag, med overveldende flertall, vedtok en lov som forby salg av foie gras fra begynnelsen av 2022.

New York er i dag et av de største markedene i USA for den kontroversielle delikatessen.

Byen følger dermed eksemplet fra California og Chicago, som tidligere har gjort det forbudt å selge foie gras på grunn av dyremishandlingen det medfører.

Delikatessen foie gras lages av and- og gås som er blitt tvangsfôret.

En av dem som raser mot forbudet, er Marco Moreira, sjefskokken og eier på Tocqueville, en populær fransk restaurant like ved Union Square.

- New York er et mekka for matopplevelser i verden. Hvordan er det mulig at New York ikke skal ha foie gras? spør han.

- Hva er det neste? Ikke mer kalv. Ikke mer sopp? spør Moreira.

SMILET BEDRAR: Marco Moreira, sjefskokken og eier på Tocqueville, en populær fransk restaurant like ved Union Square i New York, er kraftig irritert over foie gras-forbudet.. Foto: Facebook

Forbudet skaper debatt i New York, og magasinet Forbes har sågår laget en egen sak, som heter «5 brilliante måter å nyte foie gras på før New York City forbudet innføres». Les saken her.

- En av de mest voldelige praksisene

Medlem av byrådet på Manhattan, Carlina Rivera, sier forbudet kommer for å bli kvitt produksjonen av gåselever, som hun ser på som en av de mest «inhumane prosessene».

- Dette er en av de mest voldelige praksisene, og det gjøres utelukkende for et luksusprodukt, sier hun til New York Times.

Her kan man se et eksempel på hvordan foie gras, eller gåselever, produseres ved hjelp av tvangsforing. Bildet er tatt i juli i år på andefarmen Hidden Valley Foie Gras i Ferndale, New York. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

I Norge er det forbudt produsere foie gras, men det er lov til å importere det. Flere norske butikkjeder har derimot sluttet å selge det.

I land som India, Israel og Storbritannia er både produksjon og salg forbudt.

Gåselever produseres først og fremst i Frankrike, der årsproduksjonen lå for noen år tilbake på rundt 20.000 tonn. I 2006 innførte franske myndigheter spesialbeskyttelse av gåselever industrien, som betegnes som del av landets kulturelle og gastronomiske nasjonalarv.

Kilder: NTB