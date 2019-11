Storfilm om mafiaen: Sånn ble Jimmy Hoffa drept?

Martin Scorsese har skapt en fantastisk film om amerikansk/italiensk mafia. Med bare glimt av blodig vold.

Martin Scorsese fyller faktisk 77 år i dag, 17. november. Han har et langt liv bak seg, bak kameraet.

Stikkord: «Taxidriver», «Mafiabrødre», «The Departed».

Nå går han løs på en av de mest mytiske krigene i mafiaverdenen, den som handler om fagforeningslederen Jimmy Hoffa.

Maktfaktoren Hoffa

Fra 1957 til 1971 var Jimmy Hoffa formann i lastebilsjåførenes mektige fagforening – International Brotherhood of Teamsters. Noen mener han var mektigere enn USAs president. Et ubestridelig faktum er at han i kraft av sitt verv disponerte et ukjent antall milliarder dollar - penger han betrakta som sine egne.

Jimmy Hoffa var mafiaen, i første person entall, i fagforeningssystemet. Dette ligna ikke mye på Gerd-Liv Vallas hverdag!

Likevel trengte han venner, og hva var vel mer naturlig enn å slå seg sammen med sjefen i den italienske mafiaen, Russel Bufalino. Trengte han en livvakt? Naturligvis gjorde han det - og det er her The Irishman kommer inn i bildet.

Super-trio leder an i spillet

Hovedskikkelsene gestaltes av Al Pacino (Hoffa), Robert De Niro («The Irishman») og Joe Pesci (Bufalino). For å si det enkelt - mye skal gå galt i manus og regi om ikke dette skal bli en god film.

I 1964 ble Hoffa dømt til 15 års fengsel for bestikkelser, men ble benåda av president Nixon i 1971 - på betingelse av at han ikke deltok i fagforeningsaktivitet. Lite - det vil si intet - tyder på at Hoffa tok forbudet alvorlig. Han sto over loven, langt over loven – og hadde venner som tillot ham det ståstedet.

Men ble han til sist tatt av dage av en av sine nærmeste, livvakta? Ingen veit sikkert. Etter at han forsvant i 1975, har ingen funnet spor av mannen.

Film som favner bredt

«The Irishman» favner bredt. Fagforeninger, svarte penger, rein mafiavirksomhet. Og var det mafiaen som først fikk John F. Kennedy inn i Det hvite hus, og som deretter sørga for å få ham likvidert?

Filmen omhandler et 50 år langt liv. I slike tilfeller velger regissøren ofte å la forskjellige skuespillere opptre i ulike tidsepoker - som tilfellet for eksempel er i den aktuelle TV-serien «The Crown». Scorsese velger en annen variant. De-aging, heter det på fagspråket. Robert De Niro er like troverdig, både som 25-åring og som 75-åring.

Lang nytelse

Er 3 timer og 29 minutter i drøyeste laget? Noen vil mene det. Men dette blir, i mine øyne, å anklage regissøren for å ha lagd «feil film». Denne historien trenger de lange strekkene og de lange konversasjonene. En times tid før slutt snakker Al Pacino og Robert De Niro sammen i hva jeg antar er en omtrent 15 minutter lang samtale. Uten andre bilder enn to herrer kledd i mørk dress! Fantastisk!

Jeg er på ingen måte oppdatert på 2019-årgangen av spillefilmer i sin helhet. Men jeg har sett nok til å forstå at «The Irishman» må være en av årets viktigste begivenheter på filmlerretet.

Lukten av Oscar

Oscar? Mitt tips går til Scorsese for regi, og til Joe Pesci i rollen som mafiabossen Bufalino. Så skulle det heller ikke forundre meg om både De Niro og Pacino blir bedt om å ta i mot hver sin statuett.

Premiere 22. november.



THE IRISHMAN

Regi: Martin Scorcese

Skuespillere: Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel

Netflix