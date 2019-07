Storm mot Halle Bailey etter hun ble lansert som ny Ariel

Massiv storm av støtteerklæringer etter valg av 19-åring.

Musikalversjonen av den kjente Disney-filmen Ariel er på trappene, og i går ble det kjent at rollen som selveste Ariel går til Halle Bailey (19).

Navnet er kanskje til forveksling likt skuespiller Halle Berry, men 19-åringen er et stjerneskudd i seg selv. Hun har allerede hatt litt av en allsidig karriere som skuespiller, men først og fremst som artist, i søsken- og r&b-duoen Chloe x Halle.

Noen vil kanskje dra kjensel på jentene fra årets superbowl, hvor Halle sammen med søsteren Chloe Bailey fikk synge «America the Beautiful». De har også laget låta «Shine Bright» til hitfilmen «Trolls».

ÆREFULLT OPPDRAG: Chloe Bailey og Halle Bailey i duoen Chloe x Halle fikk opptre ved Super Bowl LIII i Georgia tidligere i år, og nå har lillesøster Halle markert seg på ny - med å sikre den gjeve rollen som Ariel. Foto: Rob Carr/Getty Images/AFP

– Etter et grundig søk, var det utvilsomt klart at Halle besitter den sjeldne kombinasjonen av ånd, hjerte, ungdommelighet, uskyldighet og substans - og en strålende sangstemme - alle verdifulle egenskaper for å spille denne ikoniske rollen, forteller regissør Rob Marshall i en uttalelse, gjengitt av Variety.

Slik kommenterte stjernen selv nyheten på sin Twitter-konto:

Hun fulgte opp med å si at rollen betyr alt i verden for henne.

Valget av Halle ble dog raskt omstridt og engasjementet rundt valget gjorde at taggen Ariel føk opp på listen over globale trender på Twitter.

Den unge jenta får nemlig hard medfart og har mottatt mange rasistiske kommentarer fordi hun er mørk og den opprinnelige versjonen av Ariel i tegneserien var hvit og rødhåret.

Det har til gjengjeld ført til et massivt trykk av støtteerklæringer.

Flere påpeker også at den danske forfatteren Hans Christian Andersen, som skrev historien om havfruen Ariel, ikke har satt noen spesiell standard for hvordan Ariel skulle se ut.

Filmen skal spilles inn fra starten av neste år, og skal etter det Variety vet inkluderes både de kjente og kjære sangene fra tegnefilmen som kom i 1989, men også noen nye låter.

Med seg i musikalversjonen av den kjære Disney-filmen, kan det se ut til at Halle får med seg komiker og skuespiller Melissa McCarthy i rollen som Ursula.

DEN NYE URSULA? Twitter krysser fingrene og amerikanske medier mener å vite at Melissa McCarthy er i samtaler om å spille rollen som Ursula.

Flere amerikanske medier melder at hun er i samtaler om å spille den lite trivelige, dog ikoniske sjøheksa.