Stripp og onani for skjult kamera i «American Pie»: – Kunne ikke gjort det i dag

Skuespiller Jason Biggs om den berømte Nadia-scenen fra «American Pie».

Var det én film tenåringer i 1999 snakket om, så var det «America Pie» med skuespiller Jason Biggs i hovedrollen som den hormonelle og klumsete tenåringen Jim Levenstein.

Filmen ble en enorm suksess og Biggs har siden spilt i produksjoner som «Orange Is the New Black» og «I Like You Just the Way I Am» med kona Jenny Mollen.

I dag er Biggs aktuell med hovedrollen i den nye TV-serien «Outmatched». I et intervju med Buzzfeed snakker skuespilleren om filmen som kickstartet karrieren hans – og særlig én scene i tenåringssex-komedien som skiller seg ut.

Skjult kamera

Ved hjelp av et webkamera filmer Jim Levenstein den svært sexy utplasseringseleven Nadia mens hun kler av seg og onanerer hjemme hos ham – en scene som utvilsomt gjorde inntrykk på mang en ung mann rundt om i verden.

– Den scenen hadde aldri blitt gjort i dag. Den ble til i en veldig spesifikk tid, akkurat i begynnelsen av internett, sier Biggs i intervjuet.

I filmen setter Jim opp et webkamera på rommet for å filme utvekslingsstudenten Nadia (Shannon Elizabeth) mens hun skifter klær før de skal lese sammen. Jim og vennene ser i all hemmelighet Nadia kle av seg og onanere på soverommet hans.

– Ikke akseptabelt i dag

Straks etter forfører Nadia den uerfarne Jim – som får for tidlig utløsning to ganger på rad.

Jim er imidlertid ikke klar over at han ved en feiltakelse har sendt lenken til streamen til hele skolen, inkludert Nadias vertsfamilie, som sender henne hjem til Europa. Hendelsen får ingen konsekvenser for noen av guttene.

– Den scenen hadde ikke – og kunne ikke – blitt laget i dag. Hva den representerer er ikke akseptabelt nå, men på den tiden husker jeg at jeg leste manus og ble sjokkert over at en datamaskin kunne ha kamera!

Shannon Elizabeth spilte Nadia i den svært populære tenåringsfilmen «American Pie». Her fotografert på Global Citizen Festival i 2019. Foto: Noam Galai (Getty Images / Global Citizen / AFP / NTB Scanpix)

– Definitivt et problem etter #metoo

I forbindelse med «American Pie» sitt 20-årsjubileum i 2019 snakket New York Post med Shannon Elizabeth om scenen. Hun mintes at den ble spilt inn i et varelager med kun en annen person tilstede, og at hun forsøkte å lette på den nervøse stemningen.

Heller ikke Elizabeth tror scenen hadde blitt gjort slik i dag.

– Oj, blir jeg sendt hjem? Hadde dette kommet etter #metoo hadde det definitivt vært et problem. Jeg tror det hele hadde skjedd på en annen måte i dag, sier hun til avisen.

Jason Biggs sier at diskusjonen rundt internett, tenåringer og sex er en helt annen i dag enn for 20 år siden, og det må reflekteres i film og annen kunst.

Han angrer imidlertid ikke på filmen i dag.

– Vi snakker 21 år siden. Det er en hel generasjon. Den ville forståelig nok ikke blitt laget nå, men jeg er fremdeles stolt av filmen og mitt engasjement i den og folks reaksjoner på den. sier Biggs.

Se hele intervjuet her: