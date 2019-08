Studie: Feil at menn reagerer mer på pornografisk innhold enn kvinner

Kvinner og menns hjerne reagerer like mye på seksuelle bilder. – Skulle bare mangle, mener sexolog.

Når kvinner ser pornografisk innhold reagerer hjernen like mye som hos menn, viser en oppdatert studie fra tyske Max Planck Institute, først omtalt av forskning.no.

Dette er oppsiktsvekkende funn, i og med at forskere tidligere har slått fast at menn reagerer mer enn kvinner.

Les også: (+) Bianca Ingrosso: – Det ville jeg aldri gått med på når det gjelder sex

Får se bilder av seksuelt innhold, fjell og fotball

Bakgrunnen for disse nye opplysningene er en kvalitetssjekk av dataene som allerede finnes på området.

Tidligere har forskere brukt hjerneskannere for å finne ut hvordan kjønnene reagerer. Testpersonene har blitt eksponert for seksuelle bilder, avbrutt av bilder som ikke skal virke opphissende, blant annet av fjell eller fotballkamper.

Les også: (+) Lene (28) har finansiert studiene ved å selge toppløsbilder av seg selv: –⁠ Ser ingen grunn til å slutte

Når et menneske blir utsatt for seksuelle bilder reagerer hjernen like mye enten man er kvinne eller mann, ifølge forskningen. Foto: Getty Images

Bruken av hjerneskannere har vært heftig omdiskutert og kritisert, blant annet fordi små nyanser kan gi store utslag.

Eksempelvis kan en av testdeltagerne reagere negativt på bildene fordi de er motstandere av pornografi og i noen av studiene har testgruppen bestått av et så lite utvalg som 28 personer, og dermed kan slike nyanser påvirke resultatet i stor grad.

Har gjennomgått 1850 hjerneskanninger

Derfor har de tyske forskerne nå på nytt gjennomgått resultatene fra nærmere 2000 hjerneskanninger som tidligere er utført, og sett på reaksjonsmønsteret til hele hjernen.

Funnene deres var stikk i strid med tidligere forskning, og viste at kvinner og menn reagerer likt.

– Menn og kvinner responderer likt på hjernenivå når de utsettes for visuell seksuell stimuli, fastslår forsker Hamid Noori fra Max Planck Institute til nettstedet New Scientist.

– Rart om kvinner ikke reagerer like mye som menn

Sexolog Siv Gamnes er ikke overrasket over det den nye studien viser.

– Det er kjempeflott at de har gjort denne metastudien, hvor man sammenligner flere studier og går gjennom materialet på nytt.

Hun mener det virker som at resultatet ved tidligere undersøkelser er blitt lest med den tidens briller.

– Jeg ville synes det var rart om studien ikke viste at kvinner reagerer like mye som menn, for kvinner er seksuelle vesener på samme måte som menn, sier Gamnes.

Siv Gamnes er sexologisk rådgiver. Du kan lese bloggen hennes på Nettavisen.

Funnene i studien beviser ikke at menn og kvinners hjerne reagerer likt på pornografi, men at de reagerer like mye på det de får se.

Til New Scientist forklarer Noori at funnene ikke beviser at kvinner og menns hjerne reagerer identisk på pornografi, ettersom hjerneskanning kun viser aktiviteten i store, anatomiske strukturer og ikke ned på hjernecelle-nivå.

– Hva vi gjør med det etterpå er det som utgjør forskjellen (mellom menn og kvinner). Forskjellen gjelder atferden, antallet menn på pornonettsteder er omtrent 80 prosent, påpeker forsker Noori.

Les også: Kåret årets beste porno (+)

Uenig i at kvinner ser lite porno

At kvinner er i et såpass stort mindretall når det gjelder å se porno, får ikke sexolog Siv Gamnes helt til å stemme, ut i fra sin erfaring med klienter.

Hun snakker med mange av parene hun møter om deres forhold til porno.

– Mitt inntrykk er at det er mange kvinner som ser på porno, men her henger vi også litt etter når det gjelder holdningene, forteller Gamnes, og utdyper:

– Det er samfunnsmessige normer som henger igjen, det forventes liksom ikke at kvinnen skal ha lyst til å se porno, men mange gjør det og mange gjør det i smug, for det er litt mer tabu for en kvinne å innrømme.

– Hvorfor er det mer tabu for en kvinne å innrømme at de ser på porno?

– Det er mange komponenter som spiller inn. Det henger igjen holdninger fra fortiden hvor kvinnene ikke skulle ha sin egen seksualitet, og bare var til for mannens lyster.

– Vi ser det allerede i oppdragelsen av jenter og gutter, det er sterkere reaksjoner på småjenter som undersøker seg selv og kroppen, enn det er for gutter som piller på tissen sin. Jenter lærer veldig tidlig at seksualitet er litt æsj og fysj, som må holdes litt hemmelig for at man ikke skal få reaksjoner på det.

I jobben som sexolog hjelper Gamnes som oftest par med sexlyst-problemer. Hun tror hun kan spore en større åpenhet de siste årene omkring pornografi.

– Jeg synes jeg begynner å se en større åpenhet for å snakke om pornografi, men det kan godt hende det bare er ønsketenkning fra min side. For eksempel opplever jeg at par allerede har diskutert muligheten for å se pornografi sammen som en mulig løsning på et lystproblem før de kommer til meg, forteller hun

Gamnes legger til at større åpenhet om både fordeler og ulemper rundt pornobruk i alle fall er noe hun ønsker velkommen.