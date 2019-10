Sturla Berg-Johansen bekrefter forhold med Kaja Norum

Bekrefter nyheten på Facebook ti år etter å ha kommet ut som homofil.

TV-personlighet og komiker Sturla Berg-Johansen (52) og kunstneren Kaja Norum (30) delte nyheten om at de er sammen på Facebook torsdag kveld.

I en tekstmelding til VG bekrefter Berg-Johansen forholdet.

- Den enkle kommentaren må bli: Jeg elsker henne, skriver han.

Norum er blant annet kjent for å ha malt Berg-Johansen naken.

Den tidligere programlederen fikk i sin tid mye oppmerksomhet da han sto fram som homofil i sitt eget komikershow i 2009. Det har derimot ikke hindret han fra å date damer også.

- Jeg har ikke skjult at jeg har kjørt kombi. Men det virker som pressen har gjemt det bort, fordi det ikke passer. Den eneste måten å få trøkk, er om jeg sier at jeg er homo, sa Sturla Berg-Johansen i et intervju med Se og Hør i 2012.

Komikeren har tidligere vært i et forhold med nåværende VGTV-programleder Morten Hegseth (33). De to flyttet sammen i 2009, men gikk fra hverandre etter ni måneder.