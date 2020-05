Styrtrike Mary-Kate Olsen skilles: Dette kan skje med gigantformuen

Tjente seg opp fra å være elsket barneskuespiller til å bli milliardær.

Etter å ha vært gift i fem år og datet siden 2012, kom det denne uken frem at Mary-Kate Olsen (33) har bedt om en nødskilsmisse fra ektemannen Olivier Sarkozy (50).

Det skjer etter at skilsmissen, som skal ha blitt sendt inn i april, har havnet i kø på grunn av korona. Nå skal den tidligere skuespilleren og ektemannen, ifølge TMZ, krangle om når Mary-Kate kan flytte ut av luksushjemmet deres på Manhattan.

På grunn av restriksjoner skal nemlig Mary-Kate slite med å flytte ut i tide til 18. mai, som er tidsfristen Olivier har gitt henne. Han skal nemlig ha avsluttet parets leiekontrakt.

Dette skjer med milliard-formuen

Mange ble kjent med Mary-Kate og tvillingsøsteren Ashley allerede på slutten av 80-tallet, i suksessen «Full house», som på norsk het «Under samme tak». Der sjarmerte Olsen-tvillingene en hel verden og la grobunn for en utrolig, og inntektsbringende karriere.

Her er Olivier Sarkozy og Mary Kate Olsen i lykkeligere tider, sammen på en konsert i New York året etter de ble kjærester. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Duoen startet eget produksjonsselskap «Dualstar Entertainment Group» og tjente seg opp en formue på å produsere en rekke tenåringsfilmer med dem selv i hovedrollen, og deres egen serie «So Little Time».

I 2007 havnet de på 11. plass på Forbes liste over de rikeste kvinnene i underholdningsverdenen, med en samlet formue på rundt 100 millioner amerikanske dollar.

I dag skal Olsen-tvillingene være verdt mye mer. Hele 250 millioner dollar hver, altså besitter Mary-Kate verdier for oppunder tre milliarder norske kroner.

Mens amerikanerne nå forbereder seg på tidenes skilsmisse-kamp, er det mange som undrer seg hva som vil skje med gigantformuen til Olsen.

Skilsmisse-kontrakt av jern



Ifølge Us Weekly skal Mary-Kate, i forbindelse med parets hemmelige New York-bryllup i 2015, ha bedt Olivier å signere en kontrakt om særeie, som betyr at hun har beskyttet både selskap og formue så godt det lar seg gjøre.

Det ryktes at kontrakten er nådeløs, og dermed er Olivier strippet for enhver rettighet til Mary-Kates formue.

Ifølge TMZ skal Mary-Kate nå ha bedt om at denne kontrakten benyttes. Paret har heller ingen felles barn, som gjør skilsmissen lettere for begge parter.

Ashley Olsen (til venstre) og søsteren Mary-Kate er sjelden å se i rampelyset lenger, men de har likevel tjent nok for et helt liv. Til sammen er de verdt 500 millioner dollar, tilsvarende 6 milliarder norske kroner. Foto: Pa Photos

Olivier Sarkozy kommer dog neppe til å lide noen nød av den grunn. Olivier, som er fransk og halvbroren til tidligere president Nicolas Sarkozy, har jobbet seg opp i bankvesenet i USA.

Formuen hans antas å være verdt 60 millioner dollar, som tilsvarer rundt 600 millioner norske.

Ble motemoguler

Som 21-åringer fortalte søskenparet at de følte seg ferdig med å stå foran kamera, og til tross for noen småopptredener, gikk duoen nå fullstendig over i moteverdenen, og lanserte klesmerket «Elisabeth and James» og «The Row».

Gradvis trakk de to Olsen-tvillingene seg fullstendig tilbake fra rampelyset, og heller ikke nylanseringen av «Fuller House» i 2015 fristet duoen nok til å gjøre comeback.

Etter å ha vært barnestjerner ble Olsen-tvillingene tenåringsikoner og skapte seg en formue på å produsere filmer med seg selv i hovedrollen. Her fotografert i 2005. Foto: AP Photo/Stuart Ramson

Mary-Kate og Ashley har med årene levd et liv godt beskyttet mot rampelyset og det har vært åpenbart at de har ønsket en mest mulig anonym tilværelse etter at «hele» USA visste hvem de var fra barnsben av.

Det er kanskje ikke så rart, for hvert steg de tok ble fulgt av pressen og fans over hele verden. I 2004 fikk Mary-Kate virkelig kjenne medaljens bakside, da hennes kamp mot spiseforstyrrelsene var limt over kjendispressen i USA.

I dag er situasjonen en helt annen. Selv om duoen tidvis er å se på rød løper og fra tid til annen fanges av en paparazzi, har de verken tilstedeværelse i sosiale medier og det går langt mellom hver gang de stiller til intervjuer.

