Subaru Evoltis: Avduker sin første elbil med 4x4 og lang rekkevidde

Subarus første elbil er akkurat hva de trenger i Norge.

Japanske Subaru har hatt noen tunge år her i Norge. Nybilsalget har sunket jevnt og trutt, mens vi nordmenn i stadig større grad har valgt elektrifiserte løsninger, enten i form av ladbar hybrid eller elbil.

Det har ikke Subaru hatt. Da er det ikke lett å selge bil i Norge, selv om de er aldri så gode.

Nå viser de imidlertid en modell som kan snu trenden. Enn så lenge et konsept som de kaller Evoltis.

Minst 280 hk og firehjulsdrift

Bilen utvikles i samarbeid med Toyota, som Subaru gjennom mange år har hatt et tett samarbeid med.

Subaru har annonsert at de skal elektrifisere flere av sine modeller og at rundt halvparten av alle solgte biler skal være hybrider eller elbiler, i 2030.

Produksjonsversjonen av Evoltis forventes å bruke en nyutviklet elektrisk drivlinje som gir en ytelse på minst 280 hestekrefter.

I kjent Subaru-stil vil firehjulsdrift være standard. Mens et litium-ion-batteri med høy kapasitet skal sørge for rekkevidde på rundt 500 kilometer.

Når det gjelder selve formspråket er dette ganske aggressivt og inneholder linjer vi har sett på tidligere konsepter fra Subaru. Det ventes likevel at det nedtones noe før bilen settes i produksjon, men at en del av linjene og grunndesignet vil beholdes er svært sannsynlig.

Subaru Forester – smart SUV-kjøp til 150.000 kroner

Subaru Evoltis skal vises høsten 2021 og vil bli å finne på veien i 2022. Foto: (Subaru)

Vises i 2021

Rent teknisk vil vi finne neste generasjon av Subarus Eye Sight-teknologi som inkluderer filbytte, bremse- og styrehjelp, og et 360-graders sensorkamera.

Etter det vi erfarer, skal den nye Subaru-elbilen bygge på den nye e-TNGA-plattformen som Subaru og Toyota utvikler sammen. Det vil etter alt å dømme bety at Toyota kommer med en ganske så like bil, med samme teknologi under karosseriplatene.

Dessverre må vi smøre oss med en liten dose tålmodighet før bilene er å finne hos våre lokale forhandlere. Det snakkes om lansering neste høst og det er vel da grunn til å anta et kalenderen fort viser 2022 før bilene blir å finne på veien. Men den som venter på noe godt og så videre ...

Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon om bilen så snart det er kjent.

Offisielt: Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

Artikkelen er publsert i samarbeid med broom.no.