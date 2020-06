Supermodellen Bar Refaeli dømt for skatteunndragelse i hjemlandet

35-åringen har i flere år kjempet mot det israelske rettssystemet.

Den israelske supermodellen Bar Refaeli (35) er dømt til seks måneders samfunnsstraff for skatteunndragelse, skriver Sky News.

Zipi Refaeli (65), modellens mor og agent, er på sin side dømt til 16 måneders fengsel for lovbruddet.

Saken og etterforskningen har pågått i flere år, der påtalemyndighetene mener mor og datter har unngått å melde fra til skattemyndighetene i hjemlandet om hvor mye modellen tjente og hvor hun var bosatt fra 2009 til 2012.

Uenige om bosted

Mens Bar Refaeli hevder hun bodde i USA sammen med sin daværende kjæreste, skuespiller Leonardo DiCaprio (45), mener myndighetene hun hadde base i byen Tel Aviv i Israel.

Dersom sistnevnte stemmer skulle 35-åringen ha betalt skatt til hjemlandet i tidsperioden, ettersom israelsk skattelov bestemmer at landet er bostedet ditt dersom du tilbringer mesteparten av kalenderåret der.

Tidligere har retten avgjort at Refaelis forhold til DiCaprio ikke kvalifiserer som en «familie-enhet», og derfor kunne hun ikke oppgi hans hjem i USA som permanent bosted da de var kjærester.

Refaeli hevder hun bodde hos DiCaprio i tidsperioden israelsk rett mener hun var bosatt i Israel. Her er eksparet i 2011. Foto: AFP via NTB Scanpix

Refaeli og DiCaprio var i et av-og-på-forhold i seks år, fra 2005 til 2011, før de omsider gikk hver til sitt.

Den tidligere Victoria's Secret-modellen reiste på dette tidspunktet verden rundt på modelloppdrag, og tjente ifølge israelsk rett 5.6 millioner pund - mer enn 66 millioner kroner. Refaeli har hele veien nektet all straffskyld – til nå.

Erklærte seg skyldig

Nå har hun signert en såkalt «plea deal», der den tiltalte pruter med påtalemyndigheten om mildere straff mot at han eller hun erklærer seg skyldig under rettssaken, for å få saken ut av verden. Dermed er hun dømt til samfunnsstraff.

Supermodellen har også fått en bot på 790.000 pund, i overkant av 9.3 millioner kroner, i tillegg til at hun må betale tilbake store skattesummer fra perioden 2009 til 2012.

Refaelis advokater sier i en uttalelse at siste utvikling i saken beviser at klienten deres ikke begikk lovbruddet bevisst.

– I den relevante tidsperioden var Bar tidlig i 20-årene, jobbet som en internasjonal modell og ikke involvert i det finansielle. I dag tar hun ansvar for feilene som ble gjort, sier advokatene hennes om domfellelsen, ifølge Sky News.

Refaelis mor sto tiltalt for å ikke ha meldt inn datterens inntekt. I og med at hun har fungert som modellens agent, er det hun som har hatt ansvar for å melde fra, mener israelsk rett. 65-åringen er som nevnt dømt til fengselsstraff.

