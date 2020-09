Supermodellen Emily Ratajkowski hevder hun ble seksuelt misbrukt av fotograf

Fotografen nekter for anklagene.

I et essay for Vulture skriver Emily Ratajkowski (29) at hun ble seksuelt utnyttet av en fotograf i 2012.

Den gang var Ratajkowski relativt fersk i modellbransjen, og ble sendt til fotografens hjem i New York for å ta bilder.

Les også: Får oralsex foran kameraene: – Legendarisk tv-øyeblikk

Etter å ha posert i undertøy skriver hun at hun fikk beskjed om å kle av seg.

«Jeg hadde blitt fotografert naken en håndfull ganger tidligere, alltid av menn. Jeg ble fortalt av både agenter og fotografer at kroppen min var noe av det som fikk meg til å skille meg ut. Det føltes som en superkraft», skriver modellen.

– Husker jeg var i mørket

Saken er blitt omtalt av flere amerikanske medier, og Ratajkowskis skildringer av hendelsen består blant annet av en følelse av at hun ble «løsrevet fra sin egen kropp».

«Jeg svevet utenfor meg selv, og så på mens jeg klatret tilbake i sengen. Det neste jeg husker er at jeg var i mørket».

Les også: Skandalestjernen gjør porno-debut

Emily Ratajkowski skriver videre at hun ikke husker noe særlig fra det påståtte overgrepet som fulgte, som ifølge henne selv skal ha dreiet seg om at hun ble ufrivillig befølt.

Hun hevder også at bildene som ble tatt og siden publisert i en bok, aldri ble godkjent fra henne eller agenten.

Fotografen tar full avstand fra supermodellens anklager.

I en kommentar til Page Six skriver en representant for forlaget som ga ut boken med bildene av Ratajkowski at de er «dypt forstyrret over hennes siste (falske) uttalelser».

– Selvfølgelig benekter han hennes anklager av å ha blitt «misbrukt». Det er grotesk og trist at hun har så lett for å lyve på den måten til pressen jevnlig, heter det i uttalelsen.

Les også: - Charlie Sheen er nå blakk, svartelistet og selger videoer for 3500 kroner

– Handler om å overleve

I essayet skriver Ratajkowski også om stempelet hun har fått som sex-symbol, noe hun også tidligere har snakket om.

I et intervju med GQ Magazine i mai fortalte hun hvordan hun bruker imaget som sex-symbol som en handelsvare fremfor en representasjon for hvem hun er som person. Hun påpekte også at hun ikke ville vært der hun er nå, hadde det ikke vært for måten hun har fremstilt seg selv opp gjennom.

– For meg, måten jeg bruker imaget mitt som modell og utnytter det, handler veldig mye om å overleve – snarere enn en representasjon av hvem jeg er. Det å være modell var en fantastisk måte å tjene penger og få stabilitet på. Berømmelse fulgte med det, og det var en bisarr ting, sa hun.

Ratajkowskis modellkarriere slo for alvor fart etter at hun i 2013 medvirket i musikkvideoen til «Blurred Lines».