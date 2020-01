Supermodellen Gigi Hadid kan havne i juryen i voldtektssaken mot Harvey Weinstein

Her forlater supermodellen Gigi Hadid rettssalen på Manhattan etter å ha blitt spurt ut av dommeren og advokatene i saken mot Harvey Weinstein.

NEW YORK (Nettavisen): Supermodellen Gigi Hadid kan havnet i juryen i rettssaken mot voldtektstiltalte Harvey Weinstein.

På mandag var Gigi Hadid inne i retten på Manhattan og ble utspurt i forbindelse med en mulig jurytjeneste i rettssaken mot Weinstein.

Filmmogulen Harvey Weinstein er tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Utvelgelse av juryen

Mer enn hundre personer står på den foreløpige jurylisten og de neste dagene skal flere av dem gjennom en silingsprosess, slik at man kan vurdere om de kan sitte i juryen eller ikke.

Ifølge The Guardian ble Hadid også utspurt av av dommeren, James Burke.

Hadid fortalte retten at hun kjente skuespilleren Salma Hayek, som har anklaget Weinstein for seksuell trakassering, samt Cara Delevingne, som også har gått ut offentlig med anklager om seksuell trakassering fra Weinstein.

På spørsmål fra dommeren om Hadid ville greie å være et upartisk jurymedlem, svarte supermodellen følgende:

- Jeg tror jeg fortsatt er i stand til å ha et åpent sinn om fakta i saken.

I forrige uke ble 40 jurymedlemmer avvist og dommeren håper nå å ha klar en jury til rettssaken i løpet av neste uke.

Rosanna Arquette, Dominique Huett, Rose McGowan, Paula Williams, Louise Godbold og Lauren Sivan var blant de frammøtte skuespillerne og modellene som møtte opp da rettssaken mot Weinsten startet i forrige uke.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Men rettssaken som startet mandag i forrige uke, omhandler kun en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Foto: Seth Wenig (AP)

To søksmål



Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for #MeToo-kampanjen.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Men rettssaken som startet mandag i forrige uke, omhandler kun en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene søksmålet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvunget oralsex i 2006.

67-åringen har erklært seg ikke skyldig og sier kvinnene samtykket til sex. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han fengsel på livstid. Men for at det skal bli resultatet, må påtalemyndigheten bevise at Weinstein er en notorisk overgriper som i årevis har forgrepet seg mot kvinner han hadde makt over i kraft av sin stilling som Hollywood-produsent.

Kort tid etter at rettsmøtet startet på Manhattan i forrige uke, opplyste politiet i Los Angeles at de har siktet Weinstein for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2013.