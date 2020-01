Superstjernen: - Meghan rives i filler

Superstjernen om Meghan og Harry-hysteriet: - Tabloidpressen har effektivt tatt livet av moren hans og nå river de kona hans i filler.

NEW YORK (Nettavisen): Filmstjernen Hugh Grant går nå ut med sin støtte til prins Harry og hertuginne Meghan, etter at de tok avgjørelsen om å trekke seg fra kongehuset. De to skal i fremtiden bo delvis i Canada og delvis i Storbritannia.

Kraftig angrep på pressen

I et intervju med Andy Cohen’s show Radio Andy på Sirius XM går Hugh Grant til kraftig angrep på pressen, melder The Guardian

- Her er jeg helt klart på lag med Harry. Tabloidpressen har effektivt tatt livet av moren hans og nå river de kona hans i filler, sier han på Sirius XM.

I intervjuet minner Hugh Grant leserne om måten prinsesse Diana døde på, der hun døde i en tunnel i Paris i august 1997 etter å ha blitt jaget av paparazzier.

- Jeg tenker at som en mann, så er det hans jobb å beskytte familien, så jeg er på hans side, sier Grant, som nå er klar med en ny film «The Gentlemen», hvor han spiller mot Matthew McConaughey og Colin Farrell.

Hugh Grant, som for tiden promoterer filmen «The Gentlemen», hvor han spiller mot blant annet Matthew McConaughey, gir nå sin støtte til prins Harry og Meghan. Foto: Slaven Vlasic/Getty Images for STXfilms/AFP

Musikeren Stormzy var også ute i en radiokanal i New York denne uken og ga sin støtte til Meghan, og uttalte at det ikke fantes noen grunner til ikke å like Meghan.

- Meghan er en flott kvinne, hun gjør sin greie … og så hater de henne bare, sier Stormzy til radiostasjonen Hot 97.

Meghan besøkte kvinnesenter i Canada

Hertuginne Meghan gjorde på tirsdag sin første offentlige opptreden siden hun og prins Harry sa de ville trekke seg fra fremste rekke i det britiske kongehuset.

Bilder av en smilende hertuginne sammen med åtte ansatte ved Downtown Eastside kvinnesenter er publisert på senterets Facebook-side. Det rojale besøket på senteret skjedde tirsdag.

Kvinnesenteret som Meghan besøkte i Canada, ligger i et fattig nabolag i Vancouver, og de tilbyr blant annet rådgivning og varme måltider for kvinner og barn. Foto: Facebook: Downtown Eastside Women's Centre

– Se hvem vi drakk te med i dag. Hertuginnen av Sussex, Meghan Markle, besøkte oss for å snakke om problemstillinger som omhandler kvinner i samfunnet, skriver senteret i en tekst til bildet.

Kvinnesenteret, som ligger i et fattig nabolag i Vancouver, tilbyr blant annet rådgivning og varme måltider for kvinner og barn.

Meghans far kan vitne mot henne

Thomas Markle, faren til hertuginne Meghan, kan bli innkalt som forsvarets vitne i søksmålet mot avisa Mail on Sunday, ifølge rettsdokumenter.

Hertuginne Meghan og prins Harry har saksøkt avisa og dets moderselskap Associated Newspapers for å ha publisert et brev hun skrev til faren. Hun beskylder avisa for å ha brutt opphavsretten, for å misbruke privat informasjon, samt brudd på Storbritannias databeskyttelseslov.

Rettsdokumenter viser at avisa planlegger å kalle inn Thomas Markle som vitne, og de hevder at han hadde «en tungtveiende rett til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom ham og datteren, inkludert innholdet i brevet».

- Nye tekstmeldinger

Ifølge Daily Mail skal Thomas Markle ha gitt advokatene nye tekstmeldinger som ikke har blitt offentliggjort tidligere.

- Thomas Markles forpinte tekstmeldinger viser at Meghan og Harry er et hjerteløst par som bryr seg mer om totalt fremmede enn deres egen familie, skriver kommentatoen i TV-kjendisen Piers Morgan i en artikkel i avisen på onsdag.

Piers Morgan skriver også på Twitter at han reagerer på Hugh Grants fremstilling av dødsfallet til Diana.

«Er avhengige av omtale om sine liv»

I dokumenter utarbeidet av avisens advokater, hevder de videre at medlemmer av Storbritannias kongefamilie «er avhengige av omtale om sine liv for å opprettholde de privilegerte stillingene de innehar».

Avisa argumenterer også for at publiseringen av brevet var et svar på en «ensidig» artikkel i People Magazine i februar 2019 med fem ikke-navngitte «nære venner» av hertuginnen som refererte til brevet, som de dermed mener var et offentlig domene.

Hertuginne Meghans anstrengte forhold til sin far har fått mye oppmerksomhet i britiske medier siden hennes inntreden i den britiske kongefamilien. Faren skulle etter planen følge Meghan til alters under bryllupet i 2018, men han trakk seg i siste øyeblikk på grunn av hjerteproblemer.

Thomas Markle har siden den gang gitt intervjuer til flere mediehus, hvor han har klaget over liten kontakt med datteren etter bryllupet.

