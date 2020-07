Superstjernen har fått nok: Støtter ikke lenger Trump

Kanye West bryter med Donald Trump.

Kanye West sier han er ferdig med Donald Trump, ifølge et intervju med Forbes.

- Med dette intervjuet tar jeg av meg den røde hatten, sier han i intervjuet.

Stiller som presidentkandidat

West kunngjorde forrige uke at han selv vil stille som kandidat i årets valg. West sier han har mistet troen på Trumps prosjekt og sier det ser kaotisk ut.

– Jeg tar med dette intervjuet av meg den røde capsen, sier han med henvisning til de røde «Make America Great Again»-capsene brukt av Trump og hans støttespillere.

I intervjuet retter han videre skarp kritikk mot Demokratenes kandidat Joe Biden, og han avslører også at han selv hadde covid-19 i februar. Det har imidlertid ingenting å gjøre med hans kandidatur, framholder han.

- Joe Biden er ikke spesiell

I intervjuet med Forbes sier Kanye at han ikke har planer om å uttale seg kritisk mot Trump.

- Jeg sier ikke at Trump er i veien for meg, han kan være en del av min vei. Og Joe Biden? Kom an mann, vær så snill. Ved du? Obama-spesialen. Trump-spesialen. Man sier at Kanye West er spesiell. Amerika trenger spesielle mennesker som leder. Bill Clinton? Spesiell. Joe Biden er ikke spesiell, sier Kanye West i intervjuet.

- Jeg ville stilt som republikaner hvis Trump ikke var der. Jeg vil stille som en uavhengig hvis Trump er der, sier West også i intervjuet.

I intervjuet kommer superstjernen også med skryt av Trump.

- Trump er det nærmeste vi har kommet en president på årevis som har tillatt at Gud er blitt en del av samtalen, sier West.

- En av hovedgrunnen til at jeg gikk med den røde hatten var en protest mot mot atskillelsen av stemmene i det svarte samfunnet. I tillegg til at jeg liker hotellene til Trump og saksofonene i lobbyen, sier Kanye West til Forbes.