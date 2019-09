Superstjernen Nicki Minaj: - Jeg pensjonerer meg som artist

36-åringen trekker seg tilbake fra musikkbransjen.

Det skriver rapartisten selv på sin Twitter-konto, torsdag kveld.

- Jeg har bestemt meg for å legge opp og ha familien min. Jeg vet at dere er glade nå. Til alle mine fans, fortsett å representere meg inntil min død. Jeg elsker dere over alt, skriver Minaj.

36-åringen har vært en av verdens største musikkartister de siste årene. Hun har vunnet flere priser og solgt over fem millioner album på verdensbasis. Minaj er også den kvinnen med flest topp ti-plasseringer på den prestisjefylte Billboard-listen innenfor musikksjangeren R&B og hip-hop.

Hennes album «Pink Friday» fra 2010 tok en førsteplass på Billboard-listen, og det samme gjorde oppfølgeralbumet «Pink Friday: Roman Reloaded» som kom ut i 2012.

Minaj har røtter fra Trinidad og Tobago, men flyttet til USA i ung alder. Opprinnelig heter 36-åringen Onika Tanya Maraj.