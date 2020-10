Suzann «Tutta» Pettersen er Trumps norske venninne: - Norge viser et ensidig bilde av ham

Mener Donald Trump kommer til å lage et helvete om han taper.

Den norske golfspilleren Suzann «Tutta» Pettersen (36) og den amerikanske presidenten Donald Trump (74) har hatt en nær relasjon i en årrekke.

I et intervju med Aftenposten i 2015 fortalte hun for første gang om relasjonen hun har til den gang en av USAs mektigste foretningsmenn.

- Han er en veldig stor golfentusiast. Jeg ble kjent med ham for 10-12 år siden da han arrangerte en LPGA-turnering på en av banene sine i Florida. Jeg ble veldig godt kjent med ham og har hatt et godt forhold til ham i alle år siden. Vi har spilt masse golf sammen, fortalte hun den gang.

- Visste ikke selv at han skulle bli president

Fredag gjester Pettersen NRK-programmet «Lindmo», der de snakker om flere temaer Pettersen tar opp i sin nye bok «Tutta – uten mot, ingen ære». Blant annet vennskapet til Donald Trump.

- Jeg vil si at han du ser på TV i dag, er akkurat han jeg møtte for 15 år siden. Det er ikke noen forskjell. Han er seg selv veldig lik, forteller hun i programmet.



GODE VENNER: Tutta og Trump har vært venner i en årrekke. Her sammen på Trumps golfklubb i 2007. Foto: NTB Scanpix

På spørsmål om hun anser de to som gode kompiser i dag, svarer Pettersen at hun fortsatt har en god relasjon til ham, men med én fellesnevner - som er golf som utgangspunkt.

- Jeg har spilt flere turneringer sammen med ham mens han har vært president. Jeg spilte US Open på banen hans i Bedminister i 2017. Det var et show uten like med snikskyttere som lå over alt på golfbanen, i tilfelle han skulle komme. Det var ikke sagt at han skulle være der. Og så kom han. Men han fikk ikke lov til å være i klubbhuset, fordi det ikke var trygt nok. De lagde et telt ved siden av. Da var jeg en av veldig få som ble spurt om jeg kunne komme opp og ta en prat med ham, forteller hun.

Mener Norge viser et ensidig bilde

Sammen med andre gjester, som blant andre Thomas Seltzer (51), som er aktuell med en dokumentar om USA og Trump, er det naturlig at det snakkes om det store presidentvalget som snart finner sted i USA.

Ifølge Pettersen kommer Trump til å lage et helvete hvis han taper.

VENN MED FAMILIEN: Donald Trump (tv), sammen med foreldrene til Suzann Pettersen, Mona Pettersen og Aksel Pettersen, under golfturneringen Women's British Open 2015 ved Trump Turnberry Resort i Skottland. Foto: Øystein Bjerkestrand (NTB Scanpix)

På spørsmål fra Anne Lindmo om hva Pettersen synes om Donald Trump som president, svarer hun i klar tale:

- Nå skal ikke jeg si at jeg går god for noe av han sier eller uttaler, men jeg vil jo si at her i Norge så er det veldig ensidig informasjon som kommer frem av hva Trump egentlig gjør, sier Pettersen og mener at det er flere ting som er blitt bedre med Trump som president.

Blant annet trekker hun frem samfunn i USA som er blitt forbedret.

«Lindmo» sendes på NRK fredag klokken 21:35.