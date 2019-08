Svarer nok en gang på utroskapsrykter

- Jeg var singel da jeg møtte Khloé, skriver en illsint Tristan Thompson på Twitter.

At det har stormet rundt den verdenskjente basketballspilleren Tristan Thompson (28) de siste årene er ingen overdrivelse.

Utroskapsskandale på utroskapsskandale har fått blekket til tabloidavisene å sprute, og fremdeles ser det ikke ut til at ryktestormene har lagt seg.

Torsdag gikk nemlig Thompson hardt ut på Twitter for å avkrefte diverse rykter som har florert i sosiale medier i sommer. Blant annet rykter om at han skal ha vært utro mot ekskjæresten Jordan Craig (28), som han har en sønn sammen med, da han møtte Khloé Kardashian (35).

- Når jeg møtte Khloé var jeg singel. De negative kommentarene som stadig rettes mot henne er unødvendige. Hun fortjener ikke pepper for de gale tingene jeg gjør. Både Khloé og Jordan har vært fantastiske mødre for begge barna mine, skriver han.

Hevdet han var utro med Khloé

I juni tidligere i sommer uttalte nemlig Jordan Craig i et rettsdokument at Thompson skal ha vært utro mot henne mens hun var gravid med deres felles sønn Prince Thompson i 2016.

I rettsdokumentene, som Radar Online har hatt tilgang til, skal Craig ha uttalt at hun levde et ekstravagant liv sammen med Thompson i to år, da hun fant ut at hun var gravid i 2016. På det tidspunktet opplevde hun at basketballspilleren var svært begeistret over å skulle bli far for første gang, men at han en måned senere skal ha vært utro mot henne med Khloé Kardashian.

- Tristan insisterte på at han skulle endre oppførsel, og vi forsøkte å få forholdet til å fungere en ganger, skal hun ha sagt videre, ifølge nettstedet.

Men etter at flere paparazzifotografer skal ha fotografert Thompson sammen med Kardashian en rekke ganger, ga hun opp.

Var utro mot Khloé

Det var i september 2016 at Tristan Thompson og Khloé Kardashian for første gang ble koblet sammen. På det tidspunktet gikk Craig gravid med sønnen Prince. Lenge har altså ryktene om at det angivelig skal ha vært et overlapp mellom forholdene.

Det har imidlertid både Thompson og Kardashian avkreftet en rekke ganger.

I april i fjor smalt det imidlertid enda en utroskapsbombe for Thompson sin del. Det skjedde under mildt sagt oppsiktsvekkende omstendigheter. Bare noen uker før Kardashian hadde termin med deres datter True, ble en rekke bilder av Thompson sammen med flere ukjente kvinner publisert i Daily Mail.

Utroskapsskandalen skapte massive overskrifter og Thompson innrømmet det hele. For familiens skyld valgte Kardashian å få forholdet til å funke, men tidligere i år slo familieidyllen sprekker igjen.

det kom fra at familievennen Jordyn Woods hadde rotet med basketballspilleren etter en fest. I dag har duoen gått hvert til sitt.