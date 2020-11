Svarer på «The Crown»-kritikken: – Jeg skjønner at folk blir opprørt

Flere mener den nye sesongen stiller de kongelige i et dårlig lys.

Nylig ble den fjerde sesongen av «The Crown» sluppet på Netflix, til blandet mottakelse blant fansen.

Mens flere jubler over å endelig få se avdøde prinsesse Diana på skjermen, er det også enkelte som mener serien stiller flere av de kongelige i et dårlig lys - særlig prins Charles (72).

Det er også blitt hevdet at medlemmer av den britiske kongefamilien er misfornøyd med hvordan Diana og prins Charles' ekteskap blir portrettert, og nå svarer en av skuespillerne selv på kritikken som har kommet mot serien.

– Skjønner at folk blir opprørt

Det er Emma Corrin (24) som spiller prinsesse Diana i den nye sesongen. Hun håper seerne skjønner at ikke alt i serien nødvendigvis er helt likt virkeligheten. Mye av det er fiksjon.

– Det er vanskelig. Vi prøver å minne alle på at dette i stor grad er fiksjon. Åpenbart er det inspirert av ekte hendelser og fakta, men Peter Morgans manus er fiksjon, sa hun da hun nylig gjestet talkshowet «Tamron Hall», ifølge E! News.

Likevel skjønner hun at det er vanskelig for noen seere å se at det blir tatt kreative friheter i historien om Diana.

– Jeg skjønner at folk blir opprørt, for det er historie. Og selv med Diana er det fortsatt veldig ferskt. Men som skuespillere går vi inn i rollene - ikke menneskene, sier hun.

Corrin har tidligere uttalt at det var vanskelig for henne å takke ja til rollen, nettopp fordi Diana er en så viktig del av kongehusets historie. Hun klarte imidlertid å overbevise seg selv da hun innså at hun spilte en karakter, ikke en person.

– Dette er «The Crown»-versjonen av Diana. Det forandret ting for meg. Det fjerner ikke presset og ansvaret jeg føler, men det gjorde det lettere å spille rollen, fastslår 24-åringen.

Går til sak etter tragisk dødsulykke

I juli ble «Glee»-skuespilleren Naya Rivera (33) meldt savnet etter en båttur med sønnen Josey (5).

Få dager senere ble hun funnet død, og dødsårsaken var drukning.

Rivera skal ha reddet sønnen om bord i båten de leide, før hun mistet kreftene til å redde seg selv etter en svømmetur.

Nå går Riveras eksmann og faren til fem år gamle Josey, Ryan Dorsey (37), til sak på vegne av sønnen. Dorsey mener mer kunne vært gjort for å forhindre ulykken som tok sønnens mor sitt liv. Det skriver blant andre Socialite Life.

«Da Naya ankom Lake Piru Recreational Areay, uten noe som helst informasjon eller advarsel om de farlige forholdene ved innsjøen, leide hun en båt. Prosessen tok få minutter, og ingen informerte Naya om farene med å dra ut i båt», står det i søksmålet 37-åringen har levert til det lokale politiet.

I tillegg skriver han at selv om ekskona fikk tilbud om en redningsvest og avslo, burde det blitt oppfordret til at hun i det minste skulle tatt den med seg i båten. Dorsey hevder også at en inspeksjon av båten konkluderte med at den ikke hadde nok redningsutstyr om bord etter hva loven krever.

