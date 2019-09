Svein Mikkelsen og Kjerstin Westbye er nominerte til Emmy: - Det betyr mye

Redigererne er stolte av å jobbe med TV-serien «Born This Way». Kollegene deres har fått en smak av norsk kultur.

LOS ANGELES (Nettavisen): Både Kjerstin Westbye (38) og Svein Mikkelsen (41) er begge nominert til en Emmy i kategorien «Outstanding Picture Editing For An Unstructured Reality Program» for deres arbeid med «Born This Way».

Begge er redigerere og jobber med å klippe sammen TV-serien som følger hverdagen og utfordringene til syv personer med Downs syndrom.

- Å bli nominert for arbeidet mitt betyr mye og jeg er veldig beæret over å være en del av denne nominasjonen, sier Kjerstin Westbye til Nettavisen.

Stolte

Svein Mikkelsen ble også i fjor Emmy-nominert for arbeidet med realityserien. For nordmannen betyr det ekstra mye å bli nominert for akkurat «Born This Way», som han mener kun skaper positive rollemodeller.

- Jeg er bare takknemlig. Takknemlig for å jobbe med så talentfulle produsenter som kunne se at jeg hadde en lidenskap for å jobbe med akkurat dette programmet, sier Mikkelsen

Han har tidligere jobbet med tenåringer med mentale helse-problemer, og ønsket veldig å være en del av «Born This Way». Mikkelsen er glad for at det gikk i oppfyllelse.

- Det er veldig få programmer som handler om mentale utfordringer i det hele tatt. Så det er stort å få være en del av å gjøre en forskjell i livene til folk. Å få en nominasjon på toppen av det hele, er bare «cherry on top» sier Mikkelsen til Nettavisen.

Nordmannen har tidligere jobbet med blant annet «Keeping Up With the Kardashians», noe Westbye også har gjort, men Mikkelsen er ikke i tvil hva han viser når barna spør om å få se noe som pappa har jobbet med.

- Det er ganske spesielt å være med på et realityprogram som skaper forbilder som bare er bra. Som ikke er forbilder på grunn av de gale tingene, bare de riktige tingene. Det er kjempegøy å kunne vise fram et program jeg bare er stolt av å jobbe med, uttaler Mikkelsen, og får støtte av Kjerstin Westbye.

- Det er det mest givende programmet jeg har jobbet med. Jeg tror alle kan ha noe å lære av dem, jeg vet at jeg har gjort det, sier Westbye om menneskene med Downs syndrom som følges i serien.

NOMINERT: Kjerstin Westbye og Svein Mikkelsen fikk vite om nominasjonen i sommer.

Serverte vafler

Kjerstin Westbye er født i USA, men har norsk far. Hun forteller at hun er veldig glad i å dra til Norge, noe hun gjør så ofte hun kan. I sommer besøkte hun familien i Drammen, der hun også satser på å kjøpe et hus om noen år.

Bergenseren Svein Mikkelsen har amerikansk mor, og flyttet mellom Norge og USA fram til han var ti år. Han bodde i USA fram til han var 20, før han flyttet til Norge. I 2004 flyttet Mikkelsen til Los Angeles.

Les også: «Game of Thrones» kapret 32 Emmy-nominasjoner

Kollegene i «Born This Way» har fått merke det norske opphavet. En av produsentene arrangerte ofte en fredagssamling, og en gang bestemte Westbye og Mikkelsen seg for å servere vafler.

- Vi tenkte vi skulle sammenligne familieoppskrifter og se hvilken som ble favoritten, forteller Westbye til Nettavisen.

- Alle elsket vaflene og de var for snille til å kåre en vinner. Så jeg tror både Svein og meg fortsatt mener at vår oppskrift er den beste, sier hun.

ILLUSTRASJONSBILDE: Kollegene til Westbye og Mikkelsen fikk servert norske vafler.

Redigererne hadde pyntet med norske flagg og vikingskip, og Mikkelsen satt på tradisjonell norsk musikk. For Westbye var det morsomste at hun ble nødt til forklare brunost og å se hvordan amerikanerne håndterte ostehøvel. Det var nemlig ikke vanlig bruk.

- Da jeg kom inn med en ny stabel med vafler, brukte de ostehøvelen som en kakeskjærer og kuttet opp brunosten, forteller Westbye og ler.

Også Svein Mikkelsen ser tilbake på vaffel-fredagen med et smil. Han hadde servert vafler noen år tidligere, og forteller at det gikk rykter om de norske vaflene.

- Det var noen som gledet seg. Det var kjempegøy. Det er gøy å ha litt kultur og noe autentisk, etnisk mat. Alle reagerte kjempepositivt. De spurte om vi kunne ta med noe neste uke også, forteller Mikkelsen.

- Disse menneskene betyr noe

Lørdag får Kjerstin Westbye og Svein Mikkelsen svaret på om de stikker av med en Emmy.

Prisen blir gitt ut under «Creative Emmys» som er seremonien der blant annet prisene til de bak kulissene bli gitt ut. 22. september er datoen for Emmy-utdelingen der de mest gjeve prisene blir delt ut.

Både Westbye og Mikkelsen til være tilstede under den høytidelige seremonien i Los Angeles. Å vinne er likevel ikke det viktigste for de to redigererne.

- Det er litt det samme som å bli nominert, å vinne er «cherry on top». Alle er bare så stolte over at programmet eksisterer i det hele tatt, sier Mikkelsen.

PÅ PRISUTDELING: Svein Mikkelsen med kona på fjorårets Emmy-utdeling. Foto: Privat

Kjerstin Westbye mener en seier hadde vært en hyllest til menneskene som følges i «Born This Way».

- Å vinne en Emmy ville bidra til å gi oppmerksomhet til historiene til unge voksne med Downs syndrom som bekjemper odds og hindringer, og lever livet til det fulle. Det vil minne folk om at disse historiene og disse menneskene betyr noe, og at slike programmer kan ha en positiv påvirkning på verden.