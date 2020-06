Sveinung Rotevatn freder bilvasken

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kommer ikke til å innføre forbud mot å vaske bilen hjemme.

«Ja.»

Det er det korte og konsise svaret fra klima- og miljøministeren på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget.

Det Vedum ville ha svar på, var: «Kan statsråden slå fast at regjeringen ikke kommer til å innføre forbud eller innstramming i regelverket for vask av egen bil eller kjøretøy?»

Les også: Å vaske bilen hjemme er allerede forbudt i Sverige og Tyskland – nå kan det bli strammet inn i Norge

Bakteppet er en nyhetsartikkel hos Broom.no der det kommer fram at man i deler av Sverige kan få bot på opp til 10.000 kroner for å vaske bilen på gårdsplassen.

Også i Tyskland er det forbudt å vaske bilen hjemme, og i Danmark frarådes bilvask på egen gårdsplass.

En svensk undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viste at om det blir foretatt ti millioner bilvasker i løpet av ett år, betyr det nesten tre tonn tungmetaller, 1000 tonn oljer og 2500 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og poleringsmidler, rett ned i bakken.

– Dette er faktisk et ganske stort problem, som kanskje ikke så mange tenker over akkurat der og da. Vi har selv to biler i husstanden og jeg vasker nok dem et par ganger i måneden i snitt, uttalte Iman Winkelmann, leder i Virke Servicehandel tiL Broom.no.

(©NTB)