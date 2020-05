Svensk artist mistenkt kidnappet og mishandlet. Nekter å samarbeide med politiet i etterforskningen

Bilder fra den angivelige kidnappingen sirkulerte mandag i sosiale medier.

Mandag ble bilder av det som skal vise en kjent, svensk artist bli mishandlet og kidnappet, spredt i sosiale medier.

Ifølge Expressen opprettet politiet i Stockholm en kidnappingssak allerede i april - da de fikk kjennskap til saken, men mandag satte de i gang en hemmelig aksjon for å forsikre seg om at bildene ikke er fra en ny hendelse.

– Jeg har fått informasjon om at det i sosiale medier påstås at noe har hendt artisten. Politiet etterforsker om det er grunn til å tro at det er begått en forbrytelse, forteller talsperson for Stockholm-politiet, Ola Österling, til den svenske avisen.

Politiet fikk ikke selv kontakt med artisten med det første, men fikk senere opplyst fra foreldrene mandag kveld at personen etter forholdene har det bra.

Artisten selv nekter imidlertid å samarbeide med politiet.

Sliter med etterforskningen

Artisten - som foreløpig ikke er identifisert - tok natt til tirsdag til sosiale medier for å forsikre fansen om at alt står bra til.

I en videohilsen til fansen sa han blant annet at alle kan bli ofre for både kidnapping og mishandling. Han avsluttet med å fortelle at han har det bra, og at han lever.

Som nevnt har politiet jobbet med denne saken i drøye to uker. Expressen skriver at artisten selv ikke ønsker å bidra i saken, noe som gjør det vanskelig for politiet å komme videre i etterforskningen.

Han skal ikke ha ønsket å si noe om hva som skjedde, ei heller hjelpe til med å identifisere de angivelige gjerningsmennene.

På bakgrunn av manglende informasjon ønsker ikke politiet foreløpig å bekrefte om artisten faktisk ble mishandlet og kidnappet. Etterforskningen er fremdeles aktiv.

Avkledd og forslått

Bildene fra den angivelige kidnappingen viser artisten, som de siste årene har gjort stor suksess i Sverige, bundet fast og forslått i ansiktet.

Han er avkledd på flere av bildene, og henges ut av de angivelige kidnapperne i teksten som er delt til bildene. Blant annet har de kledd opp artisten i både parykk og undertøy, og skrevet til bildene at han gråter og ikke klarer å se på dem.

Saken etterforskes som mishandling, kidnapping og grovt ran. Ifølge Expressen skal om lag 15 maskerte menn ha kidnappet artisten, og siden kuttet ham med kniv og stjålet blant annet en klokke og smykker.

Politiet skal samme natt som mishandlingen fant sted ha stoppet en bil der flere av passasjerene var medlemmer av et kriminelt nettverk. Også artisten skal ha vært i denne bilen.

