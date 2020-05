Svensk influenser solgte selvtester for korona - ble stoppet av Legemiddelverket

– Det ble ingen suksess, dessverre, sier Dennis Maglić.

Da koronapandemien slo inn for fullt, øynet den svenske influenseren Dennis Maglić en mulighet til å tjene litt ekstra penger. Relativt raskt begynte han å selge både håndsprit og munnbind, før han begynte salg av selvtester for viruset.

Nå setter det svenske Legemiddelverket kjepper i hjulene for influenseren, og stopper salget av selvtesten ettersom den ikke oppfyller kravene deres. Det skriver Aftonbladet.

Det svenske Legemiddelverket skriver på sine nettsider at de har ansvar for å sørge for at produkter overholder vilkårene for merking og uavhengige vurderinger, samt at produktene ikke blir solgt og markedsført i strid med regelverket.

– Tilpasset oss markedets behov



Dennis Maglić har mer enn 19.000 følgere på Instagram, og driver også en egen nettbutikk, DM, som har over 300.00 følgere på bildedelingstjenesten. I nettbutikken selger han i hovedsak klær og sminke, men da koronakrisen kom så han et behov for antibac og munnbind hos kundene og seg selv.

Overfor Aftonbladet sier influenseren at ideen om å selge selvtester for covid-19 kom etter at han så at flere andre nettbutikker gjorde det - kombinert med at han selv var urolig og ønsket å teste seg.

– Jeg fant en leverandør vi har jobbet med lenge som leverer andre typer tester. For eksempel for hepatitt og hiv og flere andre selvtester, der du får resultatet innen et kvarter. Så vi bestemte oss for å bestille inn tester for covid-19. De kom inn for to-tre uker siden, sier Maglić til den svenske avisen.

I første omgang solgte Maglić testene på nettsiden DM, før han startet opp nettbutikken Aponea, som solgte produkter relatert til koronakrisen.

– Vi har definitivt tilpasset oss markedets behov. Siden vi har all logistikk, kundeservice og erfaring «in house», og fikk en dukkert på våre andre merker grunnet covid-19, var det nødvendig å omdirigere raskt til noe som var mer etterspurt. Da ble Aponea født, fortalte Maglić til nettstedet ehandel.se i begynnelsen av april.

Selvtestene er nå fjernet fra nettbutikken, etter krav fra Legemiddelverket i Sverige. Nettstedet Aponea.se er ikke lenger tilgjengelig for kunder.

Influenseren har selv delt et innlegg på sin private Instagram-historie der han skriver at han har fjernet produktet fra nettbutikken sin. Foto: Skjermdump fra Instagram (@dennism)

Ifølge Aftonbladet har Legemiddelverket forbudt salg av seks selvtester, på bakgrunn av at produsentene ikke har vært i stand til å vise dokumentasjon som beviser at testen er vurdert av et uavhengig firma.

Maglić hevder at testene han solgte er de samme som blir solgt på klinikker i Sverige, og at salget er stoppet fordi det ikke er lov til å selge dem på nett.

Influenseren hevder testene han solgte er de samme som blir solgt på klinikker i Sverige - og at problemet er at det ikke er lov til å selge dem på nett. Foto: Skjermdump fra Instagram (@dennism)

– Trodde testen skulle bli en suksess

Maglić selv var ikke klar over at enkelte tester var forbudt å selge, og sendte umiddelbart over dokumentasjonen han hadde da Legemiddelverket tok kontakt med ham. Samtidig fjernet han testene midlertidig fra nettbutikken.

Først da begynte han å skjønne at det trolig var en dårlig investering.

– Jeg trodde testen skulle bli en suksess, og trodde mange ville gjøre det samme (selge selvtester, journ. anm). Men tydeligvis hadde Folkehelsemyndighetene og Legemiddelverket gått ut i mediene og sagt at man ikke skal kjøpe slike tester. Så det ble ingen suksess, dessverre, sier influenseren til Aftonbladet.

Innen Legemiddelverket tok kontakt, hadde testene ligget ute for salg i nettbutikken i et par uker. Prisen lå på 949 svenske kroner for to tester, og Maglić er tydelig på at kundene får tilbake pengene om de ønsker det. Han hevder imidlertid at ingenting tilsier at det er noe galt med testen.

– Testen i seg selv er det ikke noe galt med. I de kliniske testene tror jeg den lå på 97-98 prosent sikkerhet, sier Maglić, som nå har fjernet selvtesten permanent.