Svensk kirke innviet altertavle som er en LHBT-versjon av «paradiset» til Adam og Eva

Altertavlen har vakt stor oppsikt i Sverige.

Det var under første søndag i advent at St. Pauli-kirken i Malmø avduket tavlen «Paradiset», et kunstverk skapt av kunstneren og fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

Det opprinnelige kunstverket av Adam og Eva viser en mann og en kvinne, altså Adam og Eva som et par, men dette verket viser Adam og Eva som likekjønnede par.

Les også Den norske kirke taper - andre livssynssamfunn til himmels

- Jeg tror at det er stort for mange som nå kjenner at de endelig blir representert i kirken. Uansett hvem vi elsker eller identifiserer oss som, er vi alle inkludert i Guds kjærlighet, sier sokneprest Sofia Tunebro til Expressen.

UTRADISJONELT: Kunstverket skaper oppmerksomhet. Foto: Johan Nilsson (TT/NTB scanpix)

Kontroversielt for sju år siden

Selve altertavlen er i utgangspunktet ikke ny. Den ble laget allerede i 2012, og da sendte Ohlson Wallin kunstverket til Skara domkirke. Tavlen ble imidlertid aldri plassert i domkirken, fordi de sa nei. Bildet var for «politisk».

Les Erik Stephansens kommentar: Derfor må vi (motvillig) gi penger til Jehovas Vitner

Malmø-kirken fikk nyss om dette, og la inn en annonse i kirkeavisen til Skara, men hørte aldri noe inntil nylig. En privatperson som hadde kjøpt kunstverket ringte Malmø-kirken i juni, og valgte å donere «Paradiset» til St.Pauli-kirken, skriver den svenske avisen videre.

TREKKPLASTER? Kunstneren tror kunstverket vil tiltrekke seg flere mennesker til gudstjenester i kirken. Foto: Johan Nilsson (TT/NTB scanpix)

- Bare menn

Den svenske allmennkringkasteren SVT har også snakket med Tunebro, og hun føler seg trygg på at kunstverket vil tiltrekke seg flere mennesker til gudstjenester i kirken.

Les også Avslører Vatikanets hemmelige regler for prester som får barn

- Før vi fikk denne tavlen, så fantes det bare menn som var representert i kunsten i kirkerommet, men med denne tavlen er vi alle representert, fastslår soknepresten.

Inspirasjonen til «Paradiset» kom fra 1500-talls maleren Lucas Cranach maleri «Adam og Eva», skriver Expressen.