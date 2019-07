Svensk politi henlegger anmeldelse fra livvakten til ASAP Rocky

- Jeg har fått beskjed fra påtalemyndigheten om at mistanken mot ham er avvist, sier mannens advokat, Magnus Strömberg, til svenske Expressen.

Tidligere denne måneden ble den amerikanske rapperen ASAP Racky arrestert i Stockholm og mistenkt for grov mishandling under under et slagsmål i Stockholm som fant sted 30. juni etter en konsert.

Arrestasjonen har skapt massive overskrifter internasjonalt, der blant andre den amerikanske presidenten Donald Trump grep inn for å hjelpe rapperen som fremdeles sitter fengslet i Sverige.

Etter hendelsen har livvakten til rapperen, som også var til stede under slagsmålet, selv anmeldt mannen som superstjernen er mistenkt for å ha mishandlet.

Nå er saken henlagt.

- Jeg har fått beskjed fra påtalemyndigheten om at mistanken mot ham er avvist, sier mannens advokat, Magnus Strömberg, til svenske Expressen.

Det formelle dokumentet som avviser anmeldelsen har advokaten imidlertid ikke fått enda.

- Har det ikke bra

Ifølge Strömberg mener mannen at livvakten også var med på mishandlingen ASAP Rocky sitter inne for.

- Han kjenner seg presset og utsatt. Han har det veldig dårlig, sier Strömberg.

ASAP Rocky, eller Rakim Mayers som han egentlig heter, har hele veien hevdet sin uskyld, og har blant annet publisert et videoklipp som viser opptakten til slagsmålet.

Arrestasjonen har som nevnt skapt overskrifter verden over, der verdenskjente stjerner blant annet har startet et underskriftskampanje for å få rapperstjernen løslatt. Også realitystjernen Kim Kardashian har engasjert seg, og på Twitter har hun takket president Donald Trump, hans svigersønn og rådgiver Jared Kushner og utenriksminister Mike Pompeo for bistand.

- Umenneskelig forhold

For drøye to uker siden gikk manageren til rapperen, John Ehmann, ut med hard kritikk mot svensk politi. I et intervju med den svenske avisen Expressen mener Ehmann at svensk politi har krenket rapperens menneskelige rettigheter.

Han mener blant annet at ASAP Rocky ikke har fått tilgang på rent vann, at den amerikanske ambasaden er blitt nektet tilgang til rapperen, og at han lever under umenneskelige forhold i varetekt i Sverige.

Ehmann har også uttrykt stor misnøye over saksbehandlingen, og mener at rapperstjernen har tapt flere millioner på arrestasjonen etter at han har måttet avlyse flere konserter.

PÅ VEI INN TIL HØRING: ASAP Rocky og teamet hans på vei inn til høring i rettsalen i Stockholm tidligere denne måneden. Foto: NTB Scanpix

- Sover på en yogamatte

Også i internasjonale aviser, som blant annet TMZ, blir det hevdet at det finnes informasjon om at rapperen blir tvunget til å drikke møkkete vann og blir servert uspiselig mat.

- Rapperen sover på en yogamatte. I fengselscellen ved siden av ham sitter en person med store mentale problemer. Han slår hodet sitt i betongveggen og kaster avføring overalt, skriver nettsiden blant annet.

Svensk politi og Kronoberg fengsel, der ASAP Rocky sitter, har imidlertid avvist anklagene.

- Fengselscellene er nettopp renovert. De siste årene har vi gjort en stor rekonstruksjon der vi har renovert alle rom. Så fengselscellen er i relativt god stand, sier Fredrik Wallin, fengselssjefen for Kronobergfengselet, til Expressen.

- Hvis noen søler mat, får mageproblemer, eller skader seg selv til blods, rengjør vi med en gang gjennom en rengjøringsselskap som vi har en avtale med. Dette gjelder både for våre klienter og for at vårt personale skal ha et bra arbeidsmiljø, fortsetter han.