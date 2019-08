Svenske orakler

Når Per «Texas» Johansson, Torbjörn Zetterberg og Konrad Agnas setter hverandre stevne, så er det ingen bombe at det låter tøft. Vi snakker jo om tre av nabofolkets aller hippeste musikanter.

Hver for seg i en rekke settinger har saksofonisten og klarinettisten Per «Texas» Johansson, som altså ikke må forveksles med Per «Ruskträsk» Johansson - også han en strålende saksofonist, bassisten Torbjörn Zetterberg og trommeslageren Konrad Agnas, vist oss i åresvis hvilket skyhøyt og originalt nivå de befinner seg på.

Dette er første gang jeg i alle fall møter dem som trio og ikke overraskende er dette akkordløse samfunnet av typen som får meg til å sitte ytterst på stolen for ikke å gå glipp av en eneste detalj.

Johansson og Zetterberg kjenner vi godt her hjemme. Førstnevnte hørte vi ved to anledninger i løpet av Gard Nilssens drømmeuke i Molde i sommer mens Zetterberg leverte varene i Håvard Stubøs band litt tidligere i år.

Zetterberg har skrevet seks av de ni låtene, mens Johansson står for to og Agnas en. Som alltid i en slik akkordløs setting så er det mye rom for de involverte og sjølsagt så er disse tre i stand til å fylle det på unikt og innholdsrikt vis.

Det at Johansson skifter mellom tenorsaksofon og klarinetter fører til stor variasjon og ditto spenning i lydbildet. Zetterberg og Agnas - hvorfor har vi hørt så lite av han i Norge? - er lyttere og bidragsytere i ultraklassen og Zetterberg gir oss også prov på sin stemmeprakt.

Vi blir tatt med på ei melodisk, søkende og luftig reise som forteller oss at broderfolket med denne trioen har sjøsatt et band som hører hjemme helt der oppe.

