Svenske Ulrika (53) raser over naken Jennifer Lopez (51): – Urealistisk

Torsdag delte Jennifer Lopez (51) et bilde av coveret til sin nye singel, «In The Morning», til stor jubel fra fansen.

På bildet poserer Lopez kliss naken, og flere har latt seg imponere av 51-åringens fysikk. En som derimot ikke er like imponert, er den svenske tv-profilen Ulrika Jonsson (53).

I en kronikk skrevet i The Sun er Jonsson svært kritisk til at kroppen til Lopez blir presentert som «normalen».

– Gråter på innsiden

Hun skriver blant annet at bildet av sangstjernen får henne til å «gråte på innsiden», og hevder Lopez gir et urealistisk bilde av kvinnekrippen. Jonsson skriver også at hennes 20 år gamle datter reagerte på bildet til Lopez.

– Som en mor til fire, der to av dem er 16 og 20 år gamle, er jeg veldig redd for hvordan det å være omringet av slike bilder gjør med dem og selvbildene deres. De later kanskje som at de er klar over at slike bilder ofte viker fra virkeligheten, men vit at de innerst inne vil se seg selv i speilet og føle seg mindre viktige, skriver Ulrika Jonsson.

53-åringen reagerer spesielt på at Lopez' kropp ikke viser noen tegn til aldring, noe hun selv er opptatt av å vise realiteten av i sine egne sosiale medier.

Tidligere denne uken delte hun blant annet denne videoen på Instagram der hun sa at hun aldri kommer til å redigere bildene hun legger ut.

– Ingen sminke. Jeg har bestemt meg for å bli en ærlig Instagram-bruker. Jeg skal ikke redigere bildene mine. Jeg skal bare legge dem ut, sa hun i videoen.

Deler gladnyhet

Skuespiller Matthew Perry (51), kjent fra tv-serien «Friends», er forlovet. Det bekrefter han selv overfor People.

– Jeg bestemte meg for å forlove meg. Og heldigvis er jeg sammen med den mest fantastiske kvinnen på planeten, forteller den nyforlovede skuespilleren til kjendisnettstedet.

Perrys utvalgte er 29 år gamle Molly Hurwitz, og duoen skal ha vært kjærester siden 2018.

– Favoritten min

Perry og Hurwitz har ikke snakket noe særlig om forholdet offentlig, men de skal blant annet ha feiret jul sammen i fjor.

På valentinsdagen i år delte også sistnevnte en kjærlighetserklæring til Perry på Instagram. Profilen hennes er privat, men People har gjengitt hva Hurwitz skrev.

«Det andre året som min valentines-date, men hans første som en Instagram-influenser. Favoritten min», skrev hun til et bilde av de to, og refererte til det faktum at Perry hadde opprettet en bruker på bildedelingstjenesten bare uken før.

