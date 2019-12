Svenskene forbauset over uvanlig endring i Kronprinsesse Victorias kalender - nå svarer hoffet

Svenskene klør seg i hodet over all «fritiden».

Kronprinsesse Victoria er kjent for å være tro mot sin plikt, og som kongens høyre hånd tar hun på seg svært mange oppdrag som gjør at kalenderen hennes til enhver tid er velfylt.

Etter at kongen i høst bestemte at barna til prinsesse Madeleine og prins Carl Philip skal fratas sine kongelige titler, vil det øke presset på kronprinsesse Victoria og hennes familie; prins Daniel, prinsesse Estelle og prins Oscar i årene som kommer.

De må rett og slett jobbe mer, og det kongelige slottet har allerede bekreftet at Victoria jobber så mye at det også letter presset på prinsesse Madeleine og prins Carl Philip som ikke må jobbe like mye som de har pleid.

Les også: Utroskapsryktene har herjet - nå ber Justin Timberlake om unnskyldning

– Kan det være at noe ikke står bra til?

Nå undrer imidlertid svenskene seg over Victorias tilsynelatende tomme kalender den neste uken.

Det er Hänt som omtaler den uvanlige endringen, som kommer bare noen uker etter at kronprinsessen fikk nyte en sjelden høstferie.

– Da kan man undre hva som er på gang. Er det hennes tur til å ta ferie? Eller kan det være at det er noe som ikke står bra til i familien, oppsummerer det svenske bladet Hänt.

Svaret viser seg dog å være helt annerledes.

Sven Tegel ved hoffets informasjonsavdeling forteller til Ukebladet Svensk Damtidning at kronprinsessen jobber for fullt, men ikke ute i offentligheten.

– Kronprinsessen har resten av denne uken uken kontortid med flere interne møter og forpliktelser. I går talte hun ved et holdbarhetsseminar på Finlandsinstitutet i Stockholm. Noen ytterligere offisielle programpunkt er ikke planlagt, sier Tegel.

Les også (+) Derfor synes menn hun er så vakker

Snart klart for årets fest

Førsjulstiden er en svært hektisk periode for den svenske kongefamilien, med flere viktige oppdrag. Den 10. desember er en merkedato hvert eneste år, da er det duket for den storstilte Nobelmiddagen i Stockholms Stadshus.

Nobeldagen, som krones med en tradisjonsrik og høytidelig gallamiddag i Stockholms Stadshus, er ett av årets høydepunkter i den svenske, kongelige kalenderen. Foto: AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND

Det er hvert år knyttet stor spenning til hvem i kongefamilien som deltar på gallamiddagen, spesielt de seneste årene, på grunn av kongelige fødsler, graviditeter og at prinsesse Madeleine bor og jobber utenlands.

I år ser det ut til at det blir full pott for fans av den svenske kongefamilien, for både kongen, dronningen, kronprinsesseparet og prinsesse Madeleine og prins Carl Philip og prinsesse Sofia har meldt at de skal delta.

I år blir det full kongelig fest på Nobeldagen 10. desember, ettersom alle kongebarna skal delta på festen. Her fra 2017. Foto: AFP PHOTO / TT News Agency / Jonas Ekströmer

Prinsesse Madeleines ektemann Chris O'Neill har meldt avbud, han skal nemlig bli hjemme i Florida med barna Adrienne, Nicolas og Leonore.

Nobelfesten er også en av de mest stivpyntede anledningene man finner i nabolandet, da kler de kongelige på seg sine flotteste kjoler og paraderer ned trappen til den ærverdige «Blå hallen» i stadshuset.

Prinsesse Madeleine droppet hele Nobel-feiringen i 2018 til høylytte protester fra svenskene, men i år reiser prinsessen fra mann og barn Florida for å delta. Her fra Nobelbanketten i 2015. Foto: AFP PHOTO / SOREN ANDERSSON

Det er ikke bare offisielle oppdrag for Sveriges kronprinsessepar i desember. Victoria og Daniel pleier nemlig å by inn til en svært privat adventssamling for vennene, i hjemmet deres på Haga slott.