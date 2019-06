Svett Kate Beckinsale tok til gaten for homofiles rettigheter

Etter kontroversen med «Straight Pride»-forslaget, viste kjendisen sin støtte.

Skuespilleren Kate Beckinsale (45) valgte å ta til gatene i Los Angeles for å feire pride i en latexdrakt i helgen. Gradestokken krøp seg opp mot 30 i stjernenes by da festen herjet i gatene i går.

– Så mye kjærlighet og lykke og svette og glitter på Lyft-vognen på LA Pride🏳️‍🌈💋, skrev stjernen, som var sponset av selskapet Lyft, en konkurrent til det velkjente Uber.

Det kommer i forbindelse med de meget kontroversielle nyhetene om at en gruppe menn med det som skal være høyreekstreme holdningerplanlegger å arrangere en parade for streite i Boston senere i sommer.

Disse nyhetene har ikke falt i god jord, ei heller hos skuespillerinnen som er svært engasjert i homofiles rettigheter.

Beckinsale la tidligere i uken ut et innlegg hvor hun adresserer det at det ikke finnes en egen pride-feiring for streite.

– Å bli brutalt slått, torturert eller til og med drept bare for å ha en kjæreste, mann eller kone er noe en stor del av befolkningen ikke behøver å bekymre seg for, men resten må og gjør det. Pride er veldig viktig. Jeg er glad for å støtte alle som elsker den de elsker. Hvis denne umenneskelige behandlingen skjedde mot streite folk ville jeg støttet dem også. Men det skjer ikke. Mennesker for mennesker.

Hun feiret med å delta i paraden sammen med Kardashian-stylist Rob Scheppy (i rosa antrekk) og feste med sangerinnen Fergie senere på kvelden.

Kim Kardashians ektemann Kanye West fylte 42 år i helgen, og stjernen valgte derfor å dele et bilde fra en Facetime-samtale mellom paret. I teksten til bildet skriver hun «Gratulerer med dagen. Til min fantastiske man, som aldri slutte å forbause meg. Takk for den du er og alt du gjør. Jeg elsker deg!» lyder meldingen. Også resten av Kardashian-klanen tok til Instragram for å gratulere rapperen.

Miley Cyrus la ut en kryptisk melding over helgen, hvor hun skrev at hun ikke brukte beskyttelse, men det skulle vise seg å handle om telefonbeskyttelse.

Når man ser på det første bildet har Cyrus kledd seg som karakteren Ashley O fra serien BlackMirror på Netflix. På bilde nummer to er hun seg selv, men det som kan sies å være en iPhone knust etter alle kunstens regler. Hverdagsproblemer vi alle kan kjenne oss igjen i, der altså.

Selena Gomez la ut noen tilfeldige blinkskudd i helgen, etter å ha deltatt på et veldedighetsarrangement med Olivia Wilde. Posten avrundes med et bilde av Paul Rudd, kjent fra Friends og Avengers: Endgame, som har på en t-skjorte av en ung Selena.

Selena har i helgen fått mye spalteplass for å ha slettet en Instagram-post, nemlig den eneste hun hadde av eksen Justin Bieber. Bildet, som den gang var en bursdagshilsen, er nå vekk fra sosiale medier, men slik så det ut før det forsvant: