Sviktet vennen da det gjaldt som mest: Gråt for første gang på fem år

Hadde én fot i finalen - så røk to deltagere ut av «Paradise Hotel».

Med finalen allerede på onsdag, har de fleste deltagerne en fot i finalen i den nest siste episoden av «Paradise Hotel» i kveldens episode av Viaplay-serien.

Likevel er det to til som må forlate hotellet før det er klart for den store finalen, og den aller første er Jenny Hagen.

Hun får muligheten til å bli valgt av en av guttene, mot at de vil få en fordel i onsdagens finale.

Det knytter seg spesielt stor spenning til hva Martin Heier kommer til å velge, selv om også flere andre gutter virker å la seg friste, men det hele ender med at Jenny ikke blir valgt, og må sjekke ut.

Ny deltager må ut

Jenny fikk ikke mer enn pakket kofferten, før de resterende deltagerne må delta i en hjerteknusingsseremoni.

I hjerteknusingsseremonien tvinges til slutt Axel Kleivane å ta det tøffeste valget han har tatt i løpet av sitt «Paradise»-opphold.

Der velger nemlig Axel å sende bestekameraten Martin Heier på hodet ut av finaleuken. Dette gjør han til tross for at han kan sende ut Karl Fredrik Førli, som var i den andre alliansen enn Axel og Martin.

Allerede på forhånd hadde Axel regnet med at det kunne bli en tøff avgjørelse til slutt.

– Ida og jeg hadde snakket om at det kunne stå mellom Martin og Karl, men beslutningen ble tatt i siste minutt, forteller Axel.

Nå forteller han om hva det var som sørget for at det ble Martin, og ikke Karl som ble valgt.

Fikk bevis på at Martin var vinner-favoritt

Dagen i forveien hadde det nemlig vært en dolkeseremoni på hotellet, hvor juryen på utsiden hadde valgt at Martin skulle få en fordel.

Det trekket av juryen gjorde at Axel innså at bestekameraten var hans aller største trussel for å vinne.

– Martin hadde fått flere stemmer i en finale, og dolkeseremonien er et bevis på det fordi juryen hadde valgt ham.

– Har ikke grint på fem år

Axel bryter sammen i gråt før han må ta avgjørelsen og slet lenge med å fortelle hvilket valg han var i ferd med å ta, og han er tydelig opprørt når han sier kameratens navn.

– Det var selvfølgelig kjipt, forteller Axel.

– Jeg har ikke grint på fem år, så rett jeg skulle ta valget skjedde det. Jeg unnet Martin en seier, men jeg ville vinne selv, og det var snakk om store penger. Det var ikke lett, forteller Axel åpenhjertig.

Etter valget var tatt forteller Martin umiddelbart at Axel har hans stemme i en eventuell finale. Selv om stemningen mellom de to bestevennene ikke var ødelagt, forteller Axel at han og Martin måtte ta en ordentlig prat etter Paradise - uten kameraer tilstede.

– Fryktet du å miste Martin som venn?

– Ja, man har en liten baktanke, men jeg visste egentlig at vi ville være venner. Jeg sa sorry i etterkant, for jeg visste at han ville vunnet hvis ikke det var for det som skjedde, forteller Axel.