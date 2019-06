Sylvester Stallone blir kritisert av fansen: Må punge ut over 9000 kroner for en selfie med «Rambo»-stjerna

- Jeg hadde krevd en tur på byen, der han betaler for ølen, for den selfien, skriver fans.

I forbindelse med den kommende «Rambo»-filmen, «Rambo: Last Blood», som har premiere i september, skal Sylvester Stallone (72) på en promoturné i England.

På listen over steder «Rambo»-stjernen skal besøke i august, er blant annet Manchester, London og Birmingham.

Billettsalget er allerede i gang, og fansen kan kjøpe ulike pakker til eventet som har fått navnet «En kveld med Sylvester Stallone». Eventet er imidlertid ikke for hvem som helst.

For den billigste pakken, som inneholder blant annet et live-intervju fra scenen og en treretters middag, må fansen ut med over 1300 norske kroner. Ønsker du imidlertid å få et bilde sammen med selveste Stallone må du velge pakken som koster opp mot 1081 dollar, noe som tilsvarer over 9000 norske kroner.

Det skriver Fox News.

Blir latterliggjort

Prisene til det kommende «Rambo»-eventet har fått fansen til å måpe. Flere latterligjør det faktum at en selfie med Stallone er det som tilsynelatende drar prisen drastisk opp fra de andre pakkene.

På Twitter holder fansen ingenting tilbake.

- Jeg hadde dratt, men 500 dollar for et bilde? Jeg hadde krevd en tur på byen, der han betaler for ølen, for den selfien, skriver en fan.

- Det er en skam. Jeg blir nødt til å selge nyra mi for å gå, skriver en annen.

Ifølge arrangørene skal de imidlertid ha en god grunn for å kreve slike summer fra fansen.

- Vanlig prosedyre

Til Fox News forteller arrangørene at det er kostnader involvert, slik det er i enhver bedrift.

- Når du ser hva det koster å få en kjendis med en slik statur til Storbritannia, så vil du forstå hvorfor, sier dem.

UTSOLGT: Til tross for fansens harde kritikk er billettene til Sylvester Stallone allerede utsolgt. Foto: NTB Scanpix

Når det kommer til de svindyre selfiene, mener arrangørene at de er blitt nødt til å selge de i egne billetter, fordi de har fått beskjed fra managementet til Stallone at han kun tar 150 selfier.

- Vi jobber med A-liste kjendiser og dette er en vanlig prosedyre. Fansen betalte det samme for et liknende arrangement med Arnold Schwarzenegger (71), sier arrangørene.