Synnøve Skarbø med ny skade før «Skal vi danse»-sendingen

Forrige lørdag gikk årets «Skal vi danse» av stabelen i H3 arena på Fornebu, der flere av deltakerne fullførte parkettens første dans med flere småskader.

Blant andre Synnøve Skarbø (49), som hadde pådratt en skikkelig strekk. Nå ser det imidlertid verre ut for den kjente programlederen.

Onsdag kveld kunne dansepartneren Santino Mirenna (27) fortelle at Skarbø har skadet seg på nytt, og at de er blitt nødt til å endre store deler av koreografien.

Bristet ribbein

- Vi er ferdig med trening for dagen, men desverre har Synnøve Skarbø fått seg en brist i ribbeinet. Så det blir noen forandringer i koreografien, sier Mirenna på Instagram.

Synnøve Skarbø og Santino Mirenna har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Ifølge TV 2 skal skaden ha skjedd da Skarbø øvde på rumba, som er dansen hun skal fremføre førstkommende lørdag.

- Jeg skulle slenge meg rundt Santino, så hørte jeg det knaste på ene siden. Da klarte jeg ikke å stå, sitte, ligge eller gå, sier hun til kanalen og legger til:

- Jeg har pådratt meg en muskelstrekk og tre ribbeinsbrist. Så jeg vet ikke hvordan det skal gå med den rumbaen på lørdag. Den er jeg bekymret for.

Usikker dansefremtid

Skarbø forteller på Instagram at hun «danset på seg» et bristet ribbein, og meddeler at det er laber stemning på dansesenteret for henne og dansepartneren for tiden.

- Det var veldig ubeleilig nå som lørdagen nærmer seg. Vi er på saken, men det gjenstår fortsatt å se om hvorvidt jeg klarer å karre meg på føttene til lørdag, sier Skarbø på Instagram.

Imponerte dommerne

Forrige lørdag imponerte danseparet stort på parketten med en kraftfull jive under premieren.

- Du har virkelig orden på armer og bein. Dette var kveldens beste dans, uttalte blant andre dansedommer Merete Lingjærde om danseprestasjonen som totalt fikk 26 poeng av dommerne.

IMPONERTE: Synnøve Skarbø fikk skryt av dommerne etter hennes aller første «Skal vi danse» prestasjoner. Foto: Espen Solli (TV 2)

- For noen linjer. Det var så vakkert. Jeg ble veldig imponert, sa dansedommer Tore Petterson.

Forrige lørdag var ingen av deltakerne som røk ut. Denne lørdagen står imidlertid alt på spill for kjendisene som ønsker å karre seg videre i konkurransen, da sesongens første kjendis må forlate dansegulvet.