Synnøve Skarbø om singellivet: - Det er håp for alle

Nesten ett år etter bruddet, begynner Synnøve Skarbø å trives som singel.

ROCKEFELLER/OSLO (Nettavisen): Knappe to døgn etter de hadde landet i Norge, var Synnøve Skarbø (49) og Jan Thomas (52) på scenen under Discoverys vårlansering for å presentere TV-serien de nettopp har vært i Sør-Afrika for å lage.

I «Jan Thomas søker drømmeprinsen» har den populære kjendisstylisten gjort akkurat det: Han har jaktet på kjærligheten.

Med seg på laget, har han hatt Synnøve Skarbø. Hun er programleder for serien, men er også god venn med Jan Thomas fra før av.

Skarbø har derimot ikke jaktet på drømmeprinsen på andre siden av jorden. Etter hun ble singel i januar, har 49-åringen flere ganger vært åpen om at det har vært et utfordrende år med mye kjærlighetssorg.

Nå forteller Skarbø imidlertid at oppholdet i Sør-Afrika, hvor hun har vært omringet av kjærlighet, ga henne et nytt håp.

- Jeg ble kjempeinspirert. Det var veldig kjekt å se så mange bra menn samlet på ett sted. Finnes de virkelig? Ja, det gjør de! Så jeg ble veldig sånn: «Åh, det er håp for alle og enhver», sier Skarbø til Nettavisen.

Tung kjærlighetssorg

Skarbø og Skaarnes, som er barneværnspedagog og fallskjermjeger, har en felles datter, Lydia (7).

Sammen med Vanessa Rudjord (43), moteprofil og tidligere redaktør, har Skarbø podcasten «Synnøve og Vanessa», som er en av Norges mest populære podcaster. Skarbø bestemte seg tidlig for å være åpen om bruddet overfor lytterne.

I podcasten har Skarbø fortalt flere ganger at hun har hatt mye kjærlighetssorg og «opplevd mye drit på denne fronten», men at sorgen var annerledes denne gangen:

– Det som gjelder nå er å komme seg gjennom hver dag uten å dø av sorg. Jeg har opplevd mye drit på kjærlighetsfronten tidligere, men nå er det en en gigaforskjell fra tidligere. Fordi nå har jeg en unge, fortalte Skarbø åpenhjertig i en podcast-episode like etter bruddet.

- Angrer ikke ett sekund

Etter Skarbø fortalte åpent om hvor vond kjærlighetssorgen har vært, har hun mottatt en rekke støtteerklæringer og takkemeldinger fra lytterne.

Mange har også spurt henne om råd og tips til hvordan man best kommer seg gjennom den tunge tiden etter et vondt brudd.

For Skarbø har det vært «udelt positivt» å være åpen om kjærlighetssorgen.

- Jeg angrer ikke ett sekund, jeg kunne ikke sittet å faket det i månedsvis heller. Det har vært bare bra å snakke om det, det har vært som en slags terapi for meg selv, sier Skarbø.