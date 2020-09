Synnøve Skarbø settes ut av Else Kåss Furuseth: – Når lå du med noen sist?

Det blir ikke bare rydde-prat i Synnøve Skarbøs nye tv-program.

Se spørsmålet i vinduet øverst som fikk TV-profilen til å reagere.

Mandag er det premiere på serien «Synnøve rydder opp - kjendis» på TVNorge, der Synnøve Skarbø (49) reiser hjem til et knippe norske kjendiser for å få orden på rotet deres.

I første episode er det Else Kåss Furuseth (40) som får ryddehjelp, men hun er derimot mer interessert i å finne ut om det skjer noe på kjærlighetsfronten for programlederen.

RYDDEHJELP: Synnøve Skarbø reiser hjem til Else Kåss Furuseth i første episode av «Synnøve rydder opp - kjendis». Foto: TVNorge

«Skal vi danse»-aktuelle Skarbø blir nærmest bombardert med spørsmål fra Kåss Furuseth, som lurer på om hun er forelsket, når hun kysset noen sist og om hun har ligget med noen i det siste. Selv kan Else Kåss Furuseth på sin side avsløre at hun ikke har kysset noen på over ett og et halvt år.

– Har du ligget med noen denne måneden her? spør hun, og får et bekreftende svar fra Skarbø.

Avkrefter romanse



I episoden tolker Else Kåss Furuseth Synnøve Skarbøs svar som at hun faktisk har en romanse på gang.

TV-AKTUELL: Mandag har Synnøve Skarbøs nye ryddeprogram premiere på TVNorge. Det er imidlertid ikke bare rydding det blir snakket om. Foto: TVNorge

Overfor Nettavisen kan derimot Skarbø selv avkrefte dette.

– Nei, det er bare Elses humor, sier hun og ler.

– Jeg har ingen romanse på gang. Fortsatt singel, sier hun.

Skarbø har vært singel siden juletider i 2018, da forholdet til Per-Øyvind Skaarnes tok slutt. Sammen har de en datter.

Åpen om kjærlighetssorgen



Synnøve Skarbø fortalte for første gang om bruddet i podkasten «Synnøve og Vanessa» i starten av januar 2019.

– Denne jula og nyttåret har ikke blitt som jeg hadde tenkt. Det har skjedd store omveltende ting i livet mitt. Jeg har egentlig ikke lyst til fortelle om det, jeg har ikke lyst til å snakke om det i det hele tatt, men jeg vet at jeg må, sa hun.

Videre fortalte hun at hun tidligere har opplevd mye kjærlighetssorg, men at det var annerledes denne gangen.

– Det som gjelder nå er å komme seg gjennom hver dag uten å dø av sorg, sa hun åpenhjertig i podkasten, blant annet.

Inspirert etter tv-jobb



Et snaut år senere, da Skarbø akkurat hadde kommet hjem fra Sør-Afrika og «Jan Thomas søker drømmeprinsen»-innspilling, så hun imidlertid litt lysere på singeltilværelsen.

Da hadde hun de siste ukene vært omringet av kjærlighet mens kjendisstylisten Jan Thomas (53) søkte etter kjæreste.

– Jeg ble kjempeinspirert. Det var veldig kjekt å se så mange bra menn samlet på ett sted. Finnes de virkelig? Ja, det gjør de! Så jeg ble veldig sånn: «Åh, det er håp for alle og enhver», sa Skarbø til Nettavisen da de var vel hjemme i Norge igjen.

I høst blir Synnøve Skarbø mye å se på tv-skjermen, da hun både er en av kjendisdeltakerne i «Skal vi danse» på TV 2 og er aktuell med «Synnøve rydder opp - kjendis» på TV Norge.

Sistnevnte program har premiere på mandag klokken 21.30.