Mange har store planer for nye, gode vaner på nyåret. Vi skal spise sunt, trene mer og være mer tilstede i hverdagen. Mange har også et ønske om å bli mer klimabevisst.

Syv av ti nordmenn ønsker å endre egne matvaner – og svært mange ønsker å spise mer plantebasert kost. Det er et av funnene i en ny representativ undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt i oktober 2019.

- Det er lett å ta seg vann over hodet, men en ting er sikkert – gjør du alvor av å spise litt mer grønnsaker hver dag gjør du noe godt for både helsen, klimaet og lommeboken, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

FLERE FORDELER: Gjør du alvor av å spise litt mer grønnsaker hver dag gjør du noe godt for både helsen, klimaet og lommeboken, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: (Opplysningskontoret for frukt og grønt)

Nesten 6 av 10 ønsker å gå ned i vekt

Folk ønsker å spise mer grønnsaker (85 %), fisk (66 %), frukt og bær (61 %). Andelen som ønsker å spise mer grønnsaker er signifikant høyere i 2019 enn den var i 2017.

- Mitt råd er å tenke mindre på det du ikke skal spise og mer på det du med fordel kan spise mer av. Fyll gjerne halve tallerken med grønnsaker i alle regnbuens farger – da spiser du automatisk mindre av de kaloririke råvarene, men beholder matgleden, lover Gerd Byermoen.

Flere ønsker å gjøre gode valg for miljøet

En stor andel av de spurte oppgir at de ønsker å bli flinkere til å planlegge innkjøp og matlaging (37%) og at de ønsker å spise mer variert (33 %).

Alt dette peker i retning av at mange tenker på egen helse, men også at stadig flere tenker på miljøet når de planlegger å legge om kostholdet sitt.

Bedre planlegging gir mindre matsvinn, mindre stress og mer variert kost. Mer grønnsaker og poteter gir masse fiber og vitaminer, og et fargerikt kosthold som er bra både for kroppen, humøret og klimaet, er beskjeden fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.