Tabben du aldri må gjøre på Tinder

Det er jublieumsepisode av podcasten Hun vs. han og det ferier Kjersti Westeng og Adrian Møller Haugan med å ta opp et tema som berører mange single sjeler der ute: Er det innafor å «superlike» noen på datingapper?

Spørsmålet er sendt inn av en mannlig lytter som er usikker på hva det hele signaliserer dersom man trykker på knappen som får mottakeren til å vite at du har «likt» vedkommende.

Dommen fra Kjersti er krystallklar:

- Det siste damer vil ha er desperate menn. Å sende avgårde en «superlike» signaliserer desperasjon - dessverre, mener den kvinnelige delen av Hun vs. han.

Fokusgruppa til Kjersti, et høyt utdannet panel av kvinner hun gjerne spør om råd og innspill fra angående ukens podkast-tema, er enige og mener en «superlike» kan gi helt feil inntrykk.

- Fokusgruppa skriver «tenker umiddelbart at en «superlike» er desperat og at det er noe galt med vedkommende». En annen skriver «om jeg ved et uhell «superliker» noen selv, går jeg i full krisemodus med deaktivering og sletting av appen», forteller Kjersti - til stor latter fra Adrian.

Ett unntak

Adrian sier han generelt er enig i desperasjonen som lyser ved en «superlike», men gjør allikevel ett unntak for å sende avgården en slik «like»:

- Om personen du sender til vet hvem du er, så er det greit.

Den mannlige delen av podkasten gjorde nemlig dette selv til kvinnen som senere skulle bli hans kjæreste.

- Jeg har hatt suksess med «superlike». Hun som skulle bli min kjæreste arbeidet på Kaffebrenneriet i over gata fra jobben. Jeg hadde matchet med henne på Tinder, men fikk ingen respons. Da jeg så henne på Happn, sendte jeg henne en «superlike» og vi begynte å prate. Senere fortalte hun at eneste grunnen til at hun responderte, var fordi hun kjente meg igjen og visste hvem jeg var, forteller Adrian.

- Etter vi ble bedre kjent, fortalte jeg henne at jeg lenge vurderte om det virket desperat å sende en «superlike». Da viste hun meg hvor mange slike hun faktisk hadde fått og det var jo helt vilt.

Helt ut

Hun vs. han er hverken datingeksperter eller psykologer, og trendene om hva som «funker» endrer seg raskt. I disse tider «må man ha» blant annet ha en kort tekst om seg selv under bildet.

- Da jeg var på Tinder var det nerd å ha en bio. Nå må man jo ha det for å få en like, har jeg skjønt, sier Adrian.

- Det man ha, stemmer Kjersti i.

Begge har de dog forståelse for at man, og da spesielt som mann på datingapper, kan bli fristet til å sende av en «superlike» til noen.

- 99 av 100 ganger så må jo vi menn ta initiativet til en samtale og da er det deilig å ha en snarevei. Selv om det ikke alltid funker, mener sier Adrian.

