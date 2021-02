Takket ja til «Farmen»-slakt – så kom tårene: – Det var av helt andre grunner

Det ble en sterk opplevelse for Signy Fardal å være vitne til slakt inne på kjendisgården, men årsaken var en helt annen.

Som en del av gårdslivet i Norge, må også deltakerne på «Farmen kjendis» belage seg på å slakte enkelte av dyrene som bor på gården sammen med dem. Dette har vist seg å være en påkjenning for flere av deltakerne i de forrige sesongene, og i år blir intet unntak.

På markedet forrige uke fikk storbonde Eli Kari Gjengedal (49) og hjelperne hennes Signy Fardal og Thomas Feldberg (49), muligheten til å få en lokal slakter på besøk. Slakten skulle de få gratis, mot at de måtte bestemme seg med en gang.

Med kort betenkningstid takket de ja til tilbudet, men da slakteren først kom på besøk fikk imidlertid pipa en helt annen lyd.

Tok til tårene

Da slakteren kom på besøk i tirsdagens episode av «Farmen kjendis» kjenner Fardal tårene presse på. Til tross for at hun var sikker i sitt valg forrige uke, kjente hun likevel på en tøff opplevelse da slakteren først kom på besøk.

– Jeg tenkte hele tiden at det ville gå helt fint, så jeg gikk ikke rundt og gruet meg til slakten, men det ble trist da jeg innså at en av dem skulle dø, forteller Fardal til Nettavisen og avslører at det var en hendelse før slakteren kom, som ikke ble vist på TV, som gjorde det hele ekstra sårt.

Fardal forteller til Nettavisen at den egentlige eieren av grisene kom på besøk til gården for å ta farvel med grisene, bare timer før slakteren kom på besøk.

– Ble plutselig kjæledyr

Fardal hadde i utgangspunktet ikke noe forhold til grisene på gården, men da hun så eieren besøke grisene sine for siste gang ble det hele litt for nært.

– Jeg mistet det litt, så det er litt pinlig. Men det var en veldig sterk opplevelse, og det ble litt trist at en av de tre grisene skulle dø, sier hun og fortsetter:

– Vi så at alle grisene reagerte på stemmen hans og kom løpende til ham. Helt fram til da hadde jeg bare sett på dem som griser, men nå ble de plutselig kjæledyr som reagerte på stemmen til sin eier, sånn som mine katter reagerer på min, sier hun.

Selve slaktingen hadde Fardal også sett for seg helt annerledes. Hun trodde man kom til å høre grisen lide, noe som gjorde at hun grudde seg enda mer. Men slik ble det ikke til Fardals store glede.

– Nå kan jeg ingenting om slakting av dyr, men det virket veldig på meg at dette ble gjort på en veldig forsvarlig, akseptabel og fin måte. Bortsett fra at grisen ble slaktet foran de andre grisene, så det ble litt absurd da de gikk og snuste i blodet til den slaktede grisen, sier hun.

Spiser fortsatt kjøtt

For mange kan synet av slakting få enkelte til å endre synet sitt mat og sine egne kjøttvaner. I tidligere sesonger har deltakere som blant andre Martine Lunde (24) og Donna Ioanna (49) blitt vegetarianere etter oppholdet sitt på Farmen.

I Nettavisen-podkasten Schendis kunne Kine Olsen (27), som er med i årets sesong av «Farmen kjendis», også avsløre at hun har sluttet å spise kjøtt etter deltakelsen av programmet.

– Jeg har ikke spist kjøtt eller meieriprodukter etter Farmen. Man blir veldig tett på dyrene, så det føles veldig feil, forteller Olsen i podkasten.

Fardal på sin side har ikke endret sine kjøttvaner til tross for reaksjonen hennes under slaktingen. Hun forteller at hun imidlertid har lest seg mer opp på dyrevelferd kjøttindustrien.

– Jeg nå at skjønner griser er dyr som også skal behandles godt, og det er ting å forbedres innenfor griseindustrien, avslutter hun.

