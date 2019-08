Tar vare på arva

Svartevja er en relativt ny og ung kvartett fra Lillehammer-området som synes det er viktig å ta vare på musikkarva fra de som har skapt tidløs musikk i generasjoner før oss.

Felespilleren Mari Skeie Ljones fra Jørstadmoen ved Lillehammer hadde lenge tenkt at det var på tide å få spilt inn og dermed ta vare på og videreføre tradisjonsmusikken fra nærområdet sitt.

Hun tok kontakt med en annen felespiller fra borte i gata, Nina Fjeldet, og det viste seg at hun tenkt på akkurat det samme.De ville gjerne ha med seg enda flere og lillehamringene Camilla Granlien på vokal og bass og Johannes Selvaag på fele var absolutt ikke vanskelig å be. Kvartetten Svartevja, navnet på en fiskeplass like ved der Skeie Ljones vokste opp, var dermed unnfanga.

Her har de tatt for seg 15 låter som de fine dansa til på ball mens bygdefolket måtte snike seg til å se på gjennom vinduene. De spiller også springdanser og galopper som blei spilt på husmannsplassene i alt fra solo til kvartettolkninger.

Det var bygdespelemannen som blei brukt både her og der og Svartevja tar på et flott vis vare på det som blei skapt for bortimot 200 år siden. De forteller oss at musikken som var viktig for både de «fine» og sliterne den gang fortsatt har noe å si oss i 2019 og garantert i mange, mange år fremover. Akkurat derfor er dette initiativet viktig både for oss og for fremtidige generasjoner.

