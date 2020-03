Tårene rant da Mike Tyson snakket om sitt nye liv: – Jeg er tom. Jeg er ingenting

Den tidligere proffbokseren har blandede følelser, men frykter sitt gamle jeg.

Bokseren Mike Tyson var en fryktet mann i ringen og har levd et hardt liv også utenfor sportsarenaen.

Nå tar den 53 år gamle tidligere proffbokseren et sterkt oppgjør med sitt tidligere jeg i podkasten «Hotboxin' with Mike Tyson», og det blir en seanse preget av tårer og tanker.

– Jeg kan kunsten å bokse, det er alt jeg noensinne har studert. Det er derfor jeg er så fryktet, det er derfor de fryktet meg da jeg var i ringen. Jeg var ødeleggeren, det var alt jeg var født til, sier en tydelig preget Mike Tyson.

Karrieren hans sørget for at han holdt WBA, WBC og IBF-titlene for første gang samtidig og hvem kan vel glemme den gangen Tyson bet av øret på motstanderen Evander Holyfield.

Frykter sitt gamle jeg

Etter glansdagene har Tyson likevel blandede følelser om sitt nye liv.

– Nå er de dagene forbi, jeg er tom, jeg er ingenting. Jeg jobber med kunsten å være ydmyk, det er grunnen til at jeg gråter, for jeg savner 'ham', sier Tyson med referanse til sitt gamle jeg.

Mike Tyson gråt flere ganger under podkast-innspillingen og måtte til slutt ty til Kleenex. Skjermdump: YouTube/Hotboxin' with Mike Tyson

I disse dager er han far til fem barn og investerer penger i hasj-plantasjer i California.

– Noen ganger føler jeg meg som en jævel. Jeg vil ikke at den personen skal komme ut, for om han kommer ut, kommer helvete med ham. Og det er ikke morsomt i det hele tatt. Det høres kult ut fordi jeg virker som en tøff fyr, men det er bare ille, for jeg er redd ham, innrømmer Tyson mens tårene og svetten renner, mens en pakke lommetørkler blir servert ham på bordet.

I podkasten har Tyson besøk av den ti år eldre bokseren Ray Charles Leonard, bedre kjent som Sugar Ray Leonard (63) som forteller om sitt liv i ringen.

Hevder den gamle Tyson er død

Det blir en meget følelsesrik affære for de tidligere proffbokserne, og spesielt for Tyson som i sin tøffe barndom så opp til bokseren Leonard.

Han forteller at Sugar Ray Leonard, som har slitt med dop- og alkoholmisbruk, har vært en stor inspirasjon for ham til å komme seg fri fra sitt gamle jeg.

– Den fyren er på en måte død nå, men det var ikke lett. Den fyren sloss, skrek, gråt og kravlet seg fast, helt til han døde. Og jeg er veldig takknemlig for og jeg er veldig overrasket over at du er her. For det kan ikke bare være meg som du har gitt den inspirasjonen til, sier proffbokseren til Leonard.

Dette er en uvanlig følelsesladd Tyson, som mildt sagt har vært en kontroversiell representant for boksesporten, som gang på gang skapt overskrifter av ulik art.

Han har blant annet vært dømt for voldtekt og slitt med et tungt narkotikamisbruk. Senest i januar sjokkerte Tyson da han uttrykte skuffelse over at ingen av barna hans datet noen av deres egen rase.

I 2013 utga Tyson en bok om det fartsfylte livet han hadde levd, hvor han utbroderte et liv med kokain og røyking av weed, og innrømte blant annet at han prøvde å bruke en falsk penis for å skjule dopavhengigheten.