Tårevåt «71 grader nord»-exit: - Jeg følte meg ikke ferdig

Hedvig Wessel er ute av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Det gikk ikke helt veien for freestylekjøreren Hedvig Wessel (24) etter at deltakerne ble utfordret i en utslagskonkurranse i kveldens episode av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

- Ingen av oss var helt forberedt på at det skulle være en utslagskonkurranse. Så det å gå ut i den og se at man skulle telle baller og løse koder var litt kjedelig. Og det viste seg også at jeg skulle være skikkelig dårlig på det, sier Wessel til Nettavisen.

TAPTE: Det var Hedvig Wessel som tapte kveldens konkurranse og måtte forlate «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Foto: TVNorge

Angrer

Kveldens utslagskonkurranse gikk nemlig ut på å løse en kode raskest mulig ved å løse et regnestykket basert på tall man måtte hente inn selv. Blant annet ved å telle antall baller og regne ut antall meterlengder.

Det hele så ut til å være en lett oppgave for Jon Almaas, Erik Follestad, Øystein «Pølsa» Pettersen og Mia Hundvin. For Atle Pettersen og Hedvig Wessel ble det imidlertid litt mer krevende, og til slutt var det altså Wessel som måtte pakke sekken og forlate konkurransen.

- Jeg skulle ønske jeg hadde en strategi og en plan for oppgaven. Jeg hadde ikke tenkt ut en måte å løse oppgaven på slik som de andre. Det angrer jeg på, sier hun til Nettavisen.

Tårevått

Tårevåt tar Wessel farvel med de andre deltakerne og legger ikke skjul på hvor kjipt hun synes det var å måtte si farvel.

- Jeg følte meg ikke ferdig. Jeg følte meg ikke utfordret nok. Jeg hadde ikke nådd kjelleren noe jeg hadde håpet på og så frem mot at skulle skje, selvom det høres sykt ut. Jeg var jo med for å komme langt og jeg hadde lyst til å oppleve mye mer, så ja, det var trist, sier Wessel til Nettavisen.

Ifølge Wessel var det ikke minst like trist å måtte si hade til de andre deltakerne som hun hadde blitt så godt kjent med.

- Det å se de andre i øynene og tenke at jeg skulle hjem var det jeg kjente mest på, sier hun.

TÅREVÅT: Det ble en trist avskjed da Hedvig Wessel tok farvel med de andre deltakerne. Foto: TVNorge

Vil på flere turer

Til tross for at Wessel synes det var litt bittert å måtte reise hjem tidligere enn hun hadde håpet på, sitter hun likevel igjen med en rekke gode minner å se tilbake på.

- Det jeg huske spesielt godt var den gangen vi sov ute under åpen himmel ganske tidlig i sesongen. Det var dødskult. Raftingen var også sinnsykt gøy, og når vi rodde over det vannet i Lofoten kommer jeg heller ikke til å glemme. Jeg holdt på å le meg ihjel da Erik ble så sint og vi bare hadde lyst til å gi opp, minnes hun.

I dag har ikke Wessel like god kontakt med sine tidligere meddeltakere, selv om hun skulle ønske at det var annerledes.

- Det er veldig rart hvordan man bare drar hvert til sitt og mister kontakten. Jeg skulle ønske vi var bedre til å holde kontakt med hverandre, men det er vanskelig. Jeg håper jeg møter på dem igjen og at vi kan dra på flere eventyr sammen, avslutter hun.